(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 Basisscholen week voor kerstvakantie dicht

[Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

14 december 2021 – 19:30

Basisscholen week voor kerstvakantie dicht

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerst geen afstandsonderwijs te geven.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten, nu er grote zorgen zijn over de opkomst van de omikronvariant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg.

Afweging

Minister Slob:,,We vinden het heel belangrijk om de basisscholen zoveel mogelijk open te houden. Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Maar we moeten in het kabinet meerdere belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Het was een hele moeilijke keuze, maar helaas hebben we toch moeten beslissen de scholen te sluiten vanwege de zorgen over de omikronvariant. Ik realiseer me dat we daarmee opnieuw veel vragen van scholen en ouders.’’

Contact beperken

Met deze maatregel moeten gezinnen de week voor de kerst zoveel mogelijk samen doorbrengen en zo min mogelijk contact hebben met anderen. Advies is ook dat kinderen jonger dan 12 jaar zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden van 70-plussers. Op die manier kan iedereen de kerstdagen zo veilig mogelijk doorkomen.

Kwetsbare leerlingen

Zoals ook bij de eerdere schoolsluitingen, blijven de scholen wel open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met [cruciale beroepen](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/s6du4yowgit6hiin3f6lkxtoymhg2dsw3gjmryseiwefrcrmzfybnwxfhxjs2r6gwxvoqaioxpn4q/5fpey3x5tgxmv2onxozyg4tnga). Dit geldt ook voor scholen uit het speciaal (basis)onderwijs en voor de buitenschoolse opvang (bso). Uitgangspunt is dat de basisscholen en bso na de kerstvakantie wel weer gewoon open kunnen.

Voortgezet Onderwijs

Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen komende week fysiek naar school. De besmettingscijfers onder kinderen boven de twaalf jaar liggen namelijk lager dan in het basisonderwijs en veel scholieren zijn gevaccineerd. Hier blijven wel de extra maatregelen gelden, zoals mondkapjes in de gang en twee keer per week preventief een zelftest.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Colofon

De inhoud van dit bericht is opgesteld door:

– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (kerndepartement)

De volgende thema’s zijn gekoppeld:

– Onderwijs en wetenschap

🔊 Listen to this