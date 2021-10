(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 L’organo di indirizzo della Federazione Italiana Baseball Softball ha deliberato la struttura della Stagione Agonistica 2022.

Sarà una Serie A Baseball 2022 completamente nuova, si parte il 2 aprile, scudetto assegnato entro il 18 settembre.

Al via, che avverrà nel primo weekend di aprile, ci saranno 32 squadre che nella prima fase saranno divise in 4 gironi da 8: ognuno dei gruppi sarà composto da 2 teste di serie (scelte fra le 8 che hanno disputato la seconda fase 2021), 1 neopromossa e altre 5 squadre tra quelle che hanno giocato la Pool Salvezza, basandosi sulla viciniorità. Nella prima fase si giocherà solo un’andata, con 2 partite da 9 inning, al termine della quale le prime 2 classificate si qualificheranno per la Pool Scudetto: le 8 squadre saranno divise in 2 gruppi di 4 che disputeranno andata, ritorno e un intergirone, su 3 gare settimanali da 7 riprese per un totale di 10 settimane e 30 partite; la rotazione dei lanciatori vedrà gara 1 per i lanciatori con visto, gara 2 per i lanciatori AFI e gara 3 per i pitcher comunitari NON AFI. Chiusa la seconda fase, ci saranno le semifinali incrociate fra le prime 2 classificate di ogni girone strutturate in una serie al meglio delle 7 partite (sempre sulle 7 riprese) da disputare in 2 settimane, cui seguiranno le Italian Baseball Series, sempre al meglio delle 7 partite sulle 7 riprese in 2 settimane. Eventuale gara 7 delle IBS si giocherà domenica 18 settembre 2022.

Contestualmente, le altre 24 squadre saranno divise in 4 gironi da 6, che giocheranno andata e ritorno a 2 gare settimanali da 9 riprese. Al termine di questa fase, le ultime 2 classificate di ogni girone si incroceranno nei playout con serie al meglio delle 5 partite e le perdenti retrocederanno in serie B. Le 4 squadre per girone non coinvolte nei playout saranno divise in 4 concentramenti, con la formula della Final Four, per la disputa della Coppa Italia. Nel frattempo, le perdenti delle Semifinali Scudetto s’incroceranno con le 2 vincenti dello spareggio fra le terze e quarte classificate dei gironi della Pool Scudetto (serie al meglio delle 3 gare). Le 2 squadre vincenti si uniranno alle 4 qualificate dei concentramenti di Coppa Italia e daranno vita ad altri 2 concentramenti, questa volta a 3 squadre con girone all’italiana di sola andata, da disputarsi in una sola giornata. Le 2 vincenti accedono alla Final Four della Coppa Italia insieme alle squadre che hanno disputato le Italian Baseball Series. La vincente della Final Four, in programma nel weekend del 24-25 settembre, si aggiudicherà la Coppa Italia e il secondo posto disponibile nella European Cup 2023.

Nella Serie A1 Softball piccole novità rispetto al 2021. Ci sarà il ritorno della Coppa Italia che farà da prologo al campionato: la coppa si giocherà nei primi 3 weekend di aprile per poi lasciare il passo al campionato dall’ultimo fine settimana del mese. Per l’assegnazione dello Scudetto, dopo la regular season, si passerà direttamente alle semifinali e poi alle Italian Softball Series, tutte serie al meglio delle 5 partite. Le retrocessioni saranno 3: direttamente le ultime classificate di ognuno dei 2 gironi, mentre le quinte classificate giocheranno i playout.

[TUTTE LE DELIBERE](https://www.fibs.it/it/news/consiglio-federale-varati-i-campionati-2022-torna-la-con6-in-presenza)

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

PPlease consider the environment before printing

🔊 Listen to this