(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Buongiorno,

Invio il link per scaricare gli highlight di gara3 delle Italian Baseball Series 2021 di ieri per vostro libero utilizzo

[[Icona mov] Italian Baseball Series 2021 – Gara3](https://feditabaseball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marco_landi_fibs_it/EbyfZSsWzs9GvKEb_FahrMUBgRCkb-Dm7Cd7O6wfXZktKw?e=GG61C9)

Cordiali saluti

[Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

PPlease consider the environment before printing

🔊 Listen to this