(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 È ufficiale la rosa della prima Italia Baseball a conduzione Mike Piazza.

Il nuovo Commissario Tecnico ha ufficializzato l’elenco dei 24 giocatori selezionati insieme al suo staff e chiamati a difendere i colori azzurri all’Europeo Piemonte 2021 che andrà in scena dal 12 al 19 settembre a Torino, Settimo Torinese e Avigliana.

Fra conferme, ritorni e volti nuovi, la Nazionale, a due anni dalla Qualificazione Olimpica 2019, tornerà in campo in un evento ufficiale, preceduto dal raduno di preparazione, ospitato a Fossano.

Gli atleti si uniranno al camp a gruppi, a cominciare dai campioni del San Marino, la cui pattuglia, capitanata dal manager Doriano Bindi, sarà al lavoro sul campo cuneese già da martedì 31 agosto.

Ecco gli azzurri agli ordini di Mike Piazza e del suo staff, composto da Bindi, Dan Bonanno, Gianmarco Faraone, Michele Gerali e Vince Horsman coadiuvati dai Preparatori Atletici Andrea Cardone e Simone Bonaccorso, dal fisioterapista Massimo Baldi e coordinati dal Vice-Presidente FIBS Vincenzo “Gigi” Mignola:

Family Name

First Name

Birthdate

Position

Club 2021

Aldegheri

Mattia

19/09/2001

Parma B.C.1949

Andretta

Maurizio

22/05/1998

Montefiascone B.S. 67

Agretti

Filippo

16/11/1995

Fortitudo B.C.1953

Bassani

25/11/1990

Fortitudo B.C.1953

Bocchi

Matteo

19/07/1996

South Bend Cubs – A CHC

Brolo Gouvea

Murilo

15/09/1988

Fortitudo B.C.1953

Celli

Federico

12/02/1995

San Marino B.C.

Crepaldi

Filippo

15/02/1992

Fortitudo B.C.1953

Da Silva

Tiago

28/03/1985

San Marino B.C.

Deotto

Alessandro

07/12/1995

Collecchio B.C.

Epifano

Erick

31/03/1990

San Marino B.C.

Ferrini

17/04/1989

San Marino B.C.

Friscia

19/12/1996

Jersey Shore Blue Claws – A PHI

Garbella

Nicola

11/12/1992

San Marino B.C.

Gonzalez

09/04/1996

Parma B.C.1949

Liberatore

Ernesto

26/03/1996

Fortitudo B.C.1953

Mazzocchi

18/08/1988

San Marino B.C.

Mercuri

Mattia

20/08/1994

Nettuno B.C. 1945

Mineo

Alberto

23/07/1994

Parma B.C.1949

Palumbo

Angelo

10/11/1995

Fortitudo B.C.1953

Pizzano

Dario

25/04/1991

OF/1B

Southern Maryland – ATLL

Sellaroli

Andrea

20/12/1997

Nettuno B.C. 1945

Scotti

Claudio

08/07/1998

Fortitudo B.C. 1953

Zotti

Matthias

23/07/1997

Fortitudo B.C.1953

