STAGIONI DEL CIRCUITO JAZZISTICO SICILIANO

Ottobre 2021 – Maggio 2022

BartolomeyBittmann

Matthias Bartolomey – violoncello

Klemens Bittmann – violino e mandola

Mercoledì 25 maggio – ore 21:00

Catania Jazz

XXXVIII stagione

Via Vela, 6 – Catania

Ingresso: € 15,00 (7,50 per gli abbonati)

Giovedì 26 maggio – ore 21:00

Nomos Jazz

X edizione

Via Terrasanta, 60, 90141 Palermo

Ingresso: € 12,00 (gratuito per gli abbonati)

Ciò che accomuna Matthias Bartolomey (violoncello) e Klemens Bittmann (violino e mandola) è la passione per la ricerca di nuove sonorità. Possiedono entrambi una formazione musicale accademica di altissimo livello, conseguita rispettivamente presso le Universität für Musik di Graz e di Vienna. Il duo sarà eccezionalmente in Sicilia, nell’ambito della stagione del circuito siciliano di jazz, nei giorni 25 maggio (al Ma di Catania) e 26 maggio (al Teatro Golden di Palermo).

Nei pezzi di BartolomeyBittmann dinamica e intensità variano con sensibilità e precisione, l’energia del rock si alterna all’eleganza e all’intimità cameristiche, la libera inventiva del jazz concede spazio anche alla profondità lirica ed emotiva. Vi sono richiami alla musica folk e, di tanto in tanto, emergono anche le radici classiche, mai disconosciute. Il sottotitolo del duo è progressive strings vienna e in questi tre termini è condensata la loro filosofia. Progressive è il loro modo di comporre, per creare un repertorio originale ed esteticamente connesso con il mondo musicale di oggi, suonando strumenti che hanno invece una tradizione antica: strings, “strumenti a corda”. Vienna è la loro base: una città che è già stata culla di avanguardie musicali nel XIX e nel XX secolo. L’utilizzo da parte di Klemens Bittmann della mandola – cordofono a pizzico della famiglia dei liuti – non è un vezzo stravagante ma un elemento che amplia ulteriormente la gamma sonora del duo. Dynamo è il loro ultimo album.

La stagione del Ciruito Jazzistico Siciliano è diretta da Pompeo Benincasa.

Tutti gli abbonamenti e biglietti per i concerti si possono acquistare sui siti www.ctbox.it e www.diyticket.it

Sito web ufficiale: https://www.cataniajazz.com/

