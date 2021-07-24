(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 [cid:image001.png@01D7807F.F7F1A650]
LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”
Comando Provinciale di Milano
Comunicato Stampa
BAREGGIO (MI): CONDANNATE DUE PERSONE RESPONSABILI DI INCENDIO DOLOSO DI UNA VILLETTA
LA PRIMA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRESIEDUTA DAL GIUDICE ANDREA GHINETTI, HA CONDANNATO DUE PERSONE, DUE ITALIANI DI 47 E 43 ANNI, DI BAREGGIO (MI) E SEDRIANO (MI), ALLA PENA DELLA RECLUSIONE DI TRE ANNI E SEI MESI CIASCUNA PERCHÉ RICONOSCIUTE RESPONSABILI DI UN INCENDIO DOLOSO DI UN’ABITAZIONE PRIVATA SITA IN BAREGGIO (MI), APPICCATO NELLA NOTTE DI SAN LORENZO DELL’ANNO 2018.
NEL CORSO DELLE COMPLESSE INDAGINI, DIRETTE DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. PIERO BASILONE E SVOLTE DAI MILITARI DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ABBIATEGRASSO (MI), VENIVA COMPIUTAMENTE ACCERTATA LA NATURA RITORSIVA DELL’ATTO CRIMINOSO, MESSO IN ATTO DALL’EX PROPRIETARIO DELLA VILLETTA POICHE’ QUEST’ULTIMA ERA STATA ACQUISITA DA TERZI NEL MESE DI LUGLIO 2018 A SEGUITO DI PIGNORAMENTO.