(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Nel quadro delle iniziative promosse dalla Prefettura di Verona per rafforzare il rapporto tra le componenti del sistema sicurezza, proseguono gli incontri periodici con i Sindaci e i rappresentanti del territorio.

Il giorno 9 marzo 2022, alle ore 9.30, presso la Sala della Disciplina (ex Chiesa della Disciplina) di Bardolino, via Borgo Garibaldi, n. 55, avrà luogo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato ai Comuni ad Ovest della provincia e che si affacciano sul lago di Garda.