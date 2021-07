(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 L’ordine del giorno della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati di giorno 1 luglio recava l’audizione in video conferenza dei soggetti designati come Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture ferroviarie nell’ambito dello schema del DPCM recante l’individuazione degli interventi da infrastrutturali da realizzare ai sensi del DL 32 del 2019, c.d. “Sbloccacantieri” conv. nella Legge 55 dello stesso anno.

“Fra loro, l’Ing. Roberto Pagone, indicato come commissario per l’elettrificazione della dorsale Jonica al quale tanto io quanto la collega Bruno Bossio abbiamo rivolto precise domande sia in merito ai tempi di realizzazione dell’opera prevista nel contratto di programma RFI/MIT e ad alcune difficoltà strutturali della linea jonica sia in merito alla prosecuzione dei lavori oltre Catanzaro Lido fino a Melito Porto Salvo così come previsto nel PNRR”. Così la deputata M5S Elisabetta Barbuto la quale prosegue “Mi sono battuta affinché nel DPCM fosse inserita l’elettrificazione della linea jonica perché non è più tollerabile la situazione di trascuratezza che la nostra zona subisce da troppo tempo. Le risposte dell’Ing. Pagone che mi auguro di incontrare personalmente al più presto sono state soddisfacenti non fosse per altro per il riconoscimento della grave situazione di isolamento vissuta dalla nostra area per riparare alla quale occorre agire con celerità. Ed in tal senso il Commissario in pectore si è impegnato in Commissione auspicando di poter dare ai lavori un impulso che consenta di concludere i lavori anche ben prima del fatidico 2026, data in cui, lo ricordiamo, i fondi europei dovranno essere utilizzati con il completamento delle opere previste nel PNRR. In particolare ha evidenziato che i lotti in cui si suddivide l’intera opera sono assolutamente interdipendenti tra di loro e agli stessi verrà dato il medesimo impulso contemporaneamente. Ciò in quanto avevo chiesto esplicitamente che si desse priorità all’area nord e quindi alla elettrificazione Crotone/ Sibari poiché i lavori nella galleria di Cutro avrebbero potuto rallentare l’intervento nel tratto Crotone / Catanzaro Lido a causa di problematiche strutturali della stessa galleria che risulta non sicura e molto stretta si’ da richiedere interventi più lunghi per il completamento dei lavori.”

“Ho appreso, inoltre, con molta soddisfazione che non soltanto è stato effettuato già uno studio per risolvere le problematiche della galleria, ma che, come avevo suggerito già qualche tempo fa si sta studiando un percorso alternativo alla stessa galleria che tocchi anche la zona aeroporto al fine di agevolare lo scambio intermodale e rendere fruibile lo scalo aeroportuale da una utenza più ampia dell’attuale bacino stimato. Anche sulla eliminazione dei passaggi a livello e sulle sottostazioni elettriche sono state date ampie rassicurazioni ed è stato assicurato che il progetto verrà nei prossimi giorni presentato al Consiglio dei Lavori Pubblici essendo già state recepite le osservazioni del Comitato tecnico regionale”. Posso assicurare l’Onorevole Barbuto che il progetto non sta andando avanti, sta correndo. Così ha concluso l’ing. Pagone che la deputata Barbuto si è ripromessa di incontrare al più presto per seguire i lavori e verificarne la celere esecuzione annunciata.

Elisabetta BarbutoM5S Camera dei DeputatiCommissione Trasporti

