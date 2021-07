(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 BARBARO: “Sempre creduto a innocenza Alemanno, oggi finisce un incubo”

“Oggi Gianni Alemanno è stato assolto anche dal reato di corruzione. Di questo non abbiamo mai avuto dubbi poiché la sua storia personale, costruita in anni di attività politica ispirati a principi di correttezza, attenzione ai valori e al rispetto dei ruoli e delle regole ci ha da sempre fatto ritenere veritiera la sua dichiarazione di innocenza. Lo scrivemmo all’epoca e lo ribadiamo adesso.

Oggi la gioia è grande perché è stata fatta giustizia. Ma nessuno potrà restituire ad Alemanno questi sette anni in cui tante sono state le amarezze che ha dovuto subire. Un incubo durato sette anni…”, così ha dichiarato il Sen. di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro dopo la decisione dei giudici della Sesta sezione penale della Cassazione che hanno annullato senza rinvio le accuse per corruzione nei confronti di Alemanno.

“Conosco Gianni Alemanno, persona da sempre attenta al mondo dell’associazionismo e del volontariato inteso come sussidiarietà, solidarietà e interesse generale. Nonostante il fango ricevuto e le speculazioni politiche, Alemanno non ha mai smesso di credere nella giustizia e non ha mai mollato continuando a lavorare per i suoi ideali. Abbiamo costruito tanto, insieme, in ASI nell’ambito del Terzo Settore. Un incubo oggi è finito. E noi, a questo esito, ci abbiamo sempre creduto”.

Così il Sen. FdI Claudio Barbaro

Presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane

