(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 “Un divieto che non aveva riscontro negli altri ordinamenti e che, grazie all’approvazione oggi dell’articolo 18 della Legge europea e grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia, a prima firma del Senatore Giovanbattista Fazzolari, risolve un problema anche in ambito sportivo: quello dell’impossibilità, peril nostro Paese di ospitare atleti che utilizzassero armi corte camerate in calibro 9×19 come invece avviene in tutto il Mondo. Questo ha limitato la partecipazione a eventi sportivi internazionali di tiro in cui si potevano svolgere discipline agonistiche e competizioni con arma corta in 9mm. Una conquista di libertà per tanti appassionati di tiro sportivo”.

Così il Sen. di Fd’I, Claudio Barbaro

Presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane

