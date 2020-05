BANKITALIA – NOTE COVID: PREVISIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

(AGENPARL) – mar 12 maggio 2020 Note Covid-19

11 maggio 2020

PREVISIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

ALBERTO LOCARNO E ROBERTA ZIZZA1

A causa della virulenza del suo impatto sulla società e sull’economia, la

pandemia di Covid-19 rappresenta una sfida anche per chi fa previsioni:

l’espressione “this time is different”2, in voga durante la Crisi Finanziaria

Globale, pur se appropriata, è tuttavia inadeguata a descrivere la gravità e

l’eccezionalità dell’emergenza in corso. La difficoltà di prefigurare quale

sarà l’evoluzione del contagio, la carenza di informazioni statistiche

affidabili, la presenza di canali di trasmissione nuovi attraverso i quali la

crisi sanitaria colpisce l’economia, sono solo alcuni dei fattori che rendono

oggi più complesso il mestiere di chi fa previsioni.

Fare previsioni è un mestiere complicato, in particolare in presenza di eventi che si manifestano con

virulenza e hanno pochi o nessun precedente in storia. Nonostante la carenza di informazioni

aggiornate circa gli effetti sull’attività produttiva della crisi sanitaria in corso, i dati disponibili sulla

fiducia e le aspettative di famiglie e imprese e quelli relativi al mercato del lavoro segnalano

chiaramente che i costi economici e sociali della pandemia di Covid-19 saranno enormi: il suo

impatto sull’attività produttiva sarà paragonabile a quello delle più grandi crisi dell’ultimo secolo e

coinvolgerà, sebbene con intensità diversa, tutte le economie mondiali, avanzate e no.

1. Fattori che rendono più difficile fare previsioni3

Oltre alla mancanza di informazioni, che solo nei prossimi mesi si renderanno disponibili in misura

sufficiente a fornire un quadro accurato delle conseguenze della crisi, sono almeno tre i fattori che

rendono unica la fase ciclica in corso e riducono la capacità dei modelli econometrici e delle

1

Banca d’Italia. Si ringraziano Valentina Aprigliano, Fabio Busetti, Cristina Conflitti, Simone Emiliozzi, Elisa

Guglielminetti, Michele Loberto, Alessandro Mistretta, Andrea Nobili, Marianna Riggi, Concetta Rondinelli,

Sergio Santoro, Luigi Federico Signorini, Stefano Siviero, Alex Tagliabracci, Stefania Villa, Ignazio Visco,

Giordano Zevi per gli utili commenti. Le opinioni espresse sono personali e non riflettono necessariamente la

posizione della Banca d’Italia.

2

Cfr. Reinhart e Rogoff (2009).

3

Il fattore che più di ogni altro influenza le prospettive dell’economia è l’incertezza sull’efficacia delle

politiche sanitarie e di distanziamento sociale nel fermare la diffusione del covid-19. Poiché le crisi sanitarie

sono fenomeni che non possono essere trattati all’interno dei modelli macro-econometrici tradizionali,

l’evoluzione dell’epidemia di covid-19 è trattata come un fattore esogeno, i cui effetti sul sistema economico

dipendono dal disegno e dal modo in cui vengono attuate le misure di contenimento del governo.

Note Covid-19 11 maggio 2020

procedure di previsione tradizionali di formulare scenari affidabili sull’andamento futuro dell’attività

economica:

1. la dimensione, la durata e la diffusione geografica dello shock, che ha colpito paesi in tutti

i continenti;

2. la compresenza di ingenti shock di domanda e di offerta, da cui dipendono le relazioni tra

le principali variabili economiche, in particolare crescita e inflazione, anomale rispetto a

quelle prevalentemente osservate nel recente passato, in cui gli andamenti ciclici sono stati

determinati prevalentemente da shock alla domanda aggregata;

3. la molteplicità dei canali di trasmissione attraverso cui gli effetti della pandemia si

trasmettono all’attività produttiva.

Un’idea della inusuale dimensione dello shock rappresentato dall’epidemia di coronavirus può essere

desunta dagli scenari previsivi per l’Italia finalizzati nelle ultime settimane (cfr. la tavola riportata

sotto)4. Gli analisti che hanno rivisto le proprie stime in marzo e aprile, dopo i provvedimenti varati

dal governo per contenere la diffusione del contagio, prefigurano una forte caduta dell’attività

economica; quasi tutti quelli che le hanno aggiornate più di recente si attendono una recessione più

forte di quelle sperimentate nel secondo dopoguerra, inclusa quella indotta dalla grande crisi

finanziaria globale. Anche la dispersione delle previsioni è straordinariamente elevata; essa dipende

solo in parte dalla rapida obsolescenza delle valutazioni determinata dal succedersi di provvedimenti

di contenimento del contagio. Un fattore rilevante è anche la natura dello shock all’economia: esso

non si è manifestato in un unico istante temporale ma, al contrario, è prolungato nel tempo, pur

rimanendo non facilmente prevedibile, in quanto la sua evoluzione risente di molteplici fattori

aleatori, tra i quali la rapidità di diffusione del contagio e il successo delle misure adottate per frenarlo;

in entrambi i casi, i risultati dipendono da innumerevoli eventi accidentali.

Mentre tutti gli analisti concordano nel prefigurare per l’anno in corso una forte contrazione del PIL,

le previsioni sull’inflazione tendono a divergere: in alcuni casi si prefigura una modesta deflazione,

non peggiore comunque di quella osservata nel 2016; in altri si prevede una crescita, ancorché

modesta, dei prezzi al consumo. Questo secondo risultato è ancor più sorprendente se si considera

che al repentino indebolimento congiunturale si è aggiunta la forte caduta del prezzo del greggio, più

che dimezzatosi in meno di un mese e mezzo. Un andamento così asincrono tra crescita e inflazione

è anomalo e non ha riscontro nelle recessioni che si sono verificate nel secondo dopoguerra, con la

parziale eccezione di quella del 1973-74 innescata dalla prima crisi petrolifera. Esso presuppone la

netta prevalenza di shock di offerta, che deprimono l’attività economica ma alimentano le pressioni

inflazionistiche, attraverso strozzature nella produzione o frammentazione delle catene globali del

valore.

Un’altra caratteristica che rende eccezionale la crisi in corso è il fatto che il principale canale di

trasmissione degli effetti dell’epidemia al sistema economico è quello legato alle misure di

contenimento decise dal governo. La produzione è bloccata principalmente non da una caduta della

domanda, ma da provvedimenti amministrativi, resi inevitabili per limitare la diffusione del contagio.

Allo stesso tempo, tuttavia, si stanno verificando shock di domanda rilevanti e presumibilmente

persistenti, difficili da identificare a causa della compresenza di strozzature dal lato dell’offerta.

Questi caratteri distintivi dell’attuale fase ciclica contribuiscono a rendere ancora più complessa

l’attività di previsione, non solo a brevissimo termine, ma anche e soprattutto nel momento in cui si

4

Cfr. anche Visco (1991) per un’analisi delle implicazioni per l’attività di previsione di eventi “eccezionali”,

come terremoti, guerre o vicende di portata storica come il crollo del muro di Berlino.

2

Note Covid-19 11 maggio 2020

disegnano scenari macroeconomici di più lunga durata5. I dati che via via si renderanno disponibili

consentiranno di affinare le analisi e rendere più accurati i risultati, ma non elimineranno, se non in

modo parziale, le difficoltà nella formulazione degli scenari previsivi.

2. Previsioni a medio termine con modelli (semi-)strutturali

Lo strumento principale utilizzato in Banca d’Italia per l’attività previsiva è il modello trimestrale,

approntato nei primi anni ’806. La sua struttura teorica è quella di un modello neoclassico nel lungo

periodo, quando prevalgono le condizioni di offerta e la crescita dipende dalla dinamica demografica

e dalla produttività del lavoro, e keynesiano nel breve termine, quando l’attività economica e

l’occupazione sono determinate dalle condizioni di domanda7.

Il funzionamento del modello può essere descritto con un semplice esempio, che mostra come le

principali variabili macroeconomiche rispondono a variazioni delle variabili esogene. Un aumento

della domanda estera8, ovvero della domanda di prodotti italiani da parte di consumatori o imprese

di altri paesi, comporta un aumento delle esportazioni, che per materializzarsi richiede un aumento

della produzione. L’uso più intenso di lavoro e capitale comporta che entrambi i fattori percepiscano

una remunerazione più elevata; questa a sua volta si traduce in maggiori consumi, investimenti e

acquisti di beni importati e in un aumento delle pressioni inflazionistiche. A seconda dei prodotti o

servizi richiesti da residenti e non, cambiano i livelli di produzione e il valore aggiunto nei diversi

comparti produttivi italiani (agricoltura, servizi, manifattura, costruzioni).

Il modello trimestrale quindi mappa, attraverso un sistema di equazioni, le componenti della domanda

nel valore aggiunto settoriale; non è possibile invece fare il contrario, cioè tradurre shock all’offerta

aggregata in variazioni di consumi, investimenti o esportazioni.

5

In Rodano et al. (2013) vengono analizzati i problemi che l’attività di previsione ha incontrato in occasione

della crisi finanziaria globale e di quella del debito sovrano: la prima ha evidenziato le carenze dei modelli

econometrici nel tener conto delle interrelazioni tra variabili macroeconomiche e variabili finanziarie; la

seconda ha mostrato che i titoli di Stato non possono essere trattati come un’attività finanziaria priva di rischio

e che i loro rendimenti possono essere soggetti a fluttuazioni difficili da modellare.

6

Il modello trimestrale dell’economia italiana è un modello di equilibrio parziale (il resto del mondo è esogeno)

semi-strutturale (le equazioni comportamentali non derivano da condizioni di ottimo di famiglie e imprese), in

cui l’equilibrio è determinato dalle variabili esogene (tassi di cambio; domanda estera; politica monetaria e di

bilancio; …) e i residui delle equazioni stocastiche non rappresentano shock strutturali, ma la componente

erratica e non spiegata della variabile modellata. Non è quindi in grado di distinguere per esempio le risposte

di PIL e inflazione a shock di domanda o di offerta, ma cerca invece di cogliere come queste variabili

reagiscono a movimenti nelle esogene. Il modello trimestrale non è usato solo per finalità previsive, ma anche

per l’analisi controfattuale, gli esercizi di politica economica e il disegno di scenari avversi negli esercizi di

stress test. Cfr. Banca d’Italia (1986) per una descrizione dettagliata della struttura e delle proprietà della prima

versione del modello trimestrale dell’economia italiana; Bulligan et al. (2017) per un’esposizione più sintetica,

ma aggiornata; Galli et al. (1990) per una panoramica sulle proprietà di lungo periodo.

7

Cfr. Visco (2005), in particolare sul ruolo delle rigidità nominali e del sistema dei prezzi come fattori che

distinguono le proprietà e i meccanismi di aggiustamento di breve da quelli di lungo termine dei modelli

econometrici di grandi dimensioni, sviluppati a partire dal secondo dopoguerra.

8

Lo stesso meccanismo di trasmissione si attiverebbe se, anziché un aumento della domanda estera, si fosse

ipotizzato un incremento della spesa pubblica o una riduzione del tasso di interesse di politica monetaria;

sarebbe stata ovviamente diversa la risposta delle singole componenti della domanda aggregata.

3

Note Covid-19 11 maggio 2020

Le misure di contenimento decise dal governo per frenare la diffusione del contagio colpiscono

direttamente i settori produttivi, e quindi l’offerta aggregata, e sono in questo momento il principale

fattore recessivo. Una stima contabile della perdita di PIL – l’unica possibile in mancanza di altre

informazioni – può essere fatta considerando per ciascuna branca di attività economica colpita dai

provvedimenti restrittivi del governo (i) il peso sul valore aggiunto totale e (ii) la quota di produzione

che viene a mancare. La perdita di PIL si ottiene poi per aggregazione del prodotto di (i) e (ii).

Il modello trimestrale non è in grado di simulare uno scenario di questo tipo: può solo replicarlo, non

tramite interventi sulle variabili più prossime alla fonte dello shock, vale a dire quelle relative

all’offerta, ma mediante aggiustamenti alle componenti della domanda aggregata, sulla base delle

presumibili implicazioni che lo shock avrà per queste ultime9. Questa procedura ha due difetti: in

primo luogo può essere fatta in un’infinità di modi diversi, producendo previsioni identiche per il

PIL, ma molto diversificate per quanto riguarda tutte le altre variabili oggetto di previsione (ad

esempio, l’indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche); in secondo luogo, non consente di

valutare l’interazione tra domanda e offerta e quindi non tiene conto, tra le altre cose, del fatto che

molti beni di consumo sono complementari10 e che l’aumento dell’incertezza fa crescere il risparmio

precauzionale11.

Nonostante queste carenze, utilizzare il modello trimestrale è necessario se si desidera avere un

quadro previsivo esaustivo, non limitato al PIL, e in grado di tenere conto anche dell’impatto

sull’attività produttiva nel nostro paese del deterioramento dell’economia del resto del mondo e delle

risposte di politica economica12.

Anche la dimensione dello shock rappresentato dall’epidemia di coronavirus contribuisce a rendere

meno affidabili le indicazioni del modello trimestrale. Pur con tutte le incertezze del caso, è opinione

condivisa (cfr. tavola Previsioni recenti di crescita e inflazione nel 2020 per l’Italia) che i suoi effetti

saranno di una virulenza mai o raramente sperimentata in passato. Il contesto estremamente incerto

costringe oggi a lavorare su scenari, rendendo l’abitudine – anche mediatica – di concentrarsi su un

quadro previsivo centrale o ‘di base’ più che mai fuorviante (Visco, 2009). Il modello trimestrale, pur

essendo formalmente non lineare13, nella realtà si comporta quasi come se lo fosse e tende quindi a

generare risposte delle variabili endogene pressoché proporzionali all’intensità dello shock. Le

9

Il modo più semplice per realizzare uno scenario di questo tipo è quello di modificare il valore degli add-

factors, ovvero dei residui delle equazioni stocastiche del modello. In linea di principio, i residui di

un’equazione ben specificata e stimata dovrebbero avere media zero ed essere privi di autocorrelazione; in

pratica, questo vale solo per il periodo di stima, perché nell’orizzonte di previsione i residui vengono utilizzati

per incorporare le informazioni extra-modello, che non hanno queste proprietà.

10

Settori che non sono soggetti a misure di contenimento possono sperimentare una forte caduta della domanda

perché i beni o servizi che producono sono complementari a quelli offerti in settori in cui invece l’attività è

sottoposta a vincoli. Un esempio è rappresentato dalla vendita di alcuni prodotti alimentari, come per esempio

il vino, che ha pesantemente risentito dalla chiusura dei ristoranti.

11

In conseguenza delle misure di contenimento, occupazione e reddito da lavoro sono a rischio per molte

famiglie, cosa che comporta una riduzione della spesa per consumi e un aumento del risparmio precauzionale.

12

Cfr. Siviero e Terlizzese (2008) per una dimostrazione di come l’attività di previsione possa essere rigorosa

e utile anche in fasi di estrema incertezza, come quella attuale.

13

La non-linearità del modello deriva da fattori come: (i) la presenza di variabili espresse in valore, che sono

il risultato del prodotto di prezzi e quantità; (ii) l’esistenza di un limite inferiore (e superiore) per variabili

come il tasso di interesse di politica monetaria e per quello di disoccupazione; (iii) la presenza di aliquote

d’imposta e di rendimenti delle attività finanziarie non indicizzati all’inflazione; (iv) il diverso impatto sulle

strategie di prezzo delle imprese di aumenti o diminuzione del prezzo del petrolio. Su quest’ultimo punto cfr.

Visco (1994).

4

Note Covid-19 11 maggio 2020

conseguenze dell’emergenza sanitaria, tuttavia, potrebbero avere natura non lineare. Ciò potrebbe

avvenire, a titolo di esempio, se vi fossero effetti di lunga durata, in grado di modificare in maniera

persistente la struttura dell’economia, a seguito del fallimento di numerose imprese e dell’aumento

dei disoccupati di lungo periodo: la riduzione dello stock di capitale, il deterioramento della qualità

della forza lavoro e la perdita di capacità imprenditoriale porterebbero a una riduzione duratura del

potenziale di crescita dell’economia14. In tal caso, la quasi linearità delle risposte del modello

rappresenterebbe una stima per difetto del costo economico dell’epidemia di Covid-19.

Previsioni recenti di crescita e inflazione nel 2020 per l’Italia

PIL Inflazione

OECD 2 marzo 0.0 2 marzo –

Confindustria 6 aprile -6.0 6 aprile 0.2

Fitch Ratings 6 aprile -4.7 24 marzo 0.6

Prometeia 6 aprile -6.5 6 aprile -0.4

REF Ricerche 22 aprile -8.3 6 aprile 0.3

UniCredit 6 aprile -15.0 6 aprile -0.4

IMF 6 aprile -9.1 6 aprile 0.2

Media Consensus 9 marzo -0.8 0.5

Media Consensus 6 aprile -7.5 -0.2

Una ulteriore difficoltà da superare è quella legata alla possibilità che, a seguito della crisi sanitaria,

le relazioni tra variabili economiche risultino diverse da quelle prevalentemente osservate in passato,

sulla base delle quali sono state stimate le equazioni del modello.

Un esempio può aiutare a capire la natura del problema. La correlazione tra inflazione e PIL è positiva

in risposta a uno shock di domanda (come un aumento degli investimenti pubblici o degli acquisti di

prodotti italiani da parte di non residenti) e negativa quando invece si materializza uno shock di

offerta (come un aumento dei margini di profitto delle imprese sui costi di produzione); quella che si

riscontra nei dati utilizzati per stimare i parametri del modello trimestrale dipende dall’importanza

relativa in storia dei due tipi di shock. In genere, nei dati si riscontra che l’inflazione aumenta quando

l’offerta di prodotti (o di lavoro) si riduce rispetto alla domanda e diminuisce in caso contrario, a

riprova del fatto che gli shock di domanda sono normalmente più frequenti e/o più rilevanti di quelli

di offerta.

Un’analisi retrospettiva degli episodi recessivi che si sono verificati nel secondo dopoguerra indica

che in tutti i casi, ad eccezione di quello innescato dalla crisi petrolifera del 1973-74, inflazione e

indicatori dell’attività economica si sono mossi nella stessa direzione. L’impatto sull’economia

dell’epidemia di Covid-19 potrebbe invece avere analogie con quanto osservato proprio nei primi

14

Esistono altri canali – di cui tre particolarmente importanti – attraverso cui la virulenza della crisi epidemica

potrebbe generare risposte più che proporzionali delle variabili macroeconomiche: (1) l’insolvenza di un gran

numero di imprese potrebbe tradursi nell’erosione della base patrimoniale delle banche, causando un forte

deterioramento delle condizioni di erogazione del credito, se non addirittura fenomeni di razionamento; (2) le

diatribe sulle responsabilità della diffusione dell’epidemia di Covid-19 e la percezione di rischi elevati

connessi alla piena integrazione delle economie potrebbero generare forti spinte verso la de-globalizzazione;

(3) tassi negativi di inflazione potrebbero innescare una spirale perversa tra debito e deflazione, del tipo di

quella descritta negli anni della Grande Depressione da Irving Fisher (Fisher, 1933).

5

Note Covid-19 11 maggio 2020

anni settanta: le strozzature nella produzione indotte dalle misure di contenimento e la

frammentazione delle catene globali del valore, causata della diffusione a livello mondiale del

contagio, potrebbero esercitare spinte al rialzo sull’inflazione, attenuando le pressioni di segno

opposto indotte dalla caduta della domanda aggregata e dal tracollo del prezzo del petrolio 15. Un

modello stimato su dati con una struttura di correlazione diversa potrebbe perciò fornire previsioni

distorte, se tali eventualità non vengono esplicitamente tenute in considerazione.

Per le ragioni sopra indicate, sarà inevitabile che le previsioni di medio termine combinino sia le

indicazioni provenienti dal modello econometrico, che sfruttano le correlazioni tra variabili osservate

in storia, sia valutazioni discrezionali, che consentono di tenere conto di tutte le informazioni

disponibili. Queste due componenti sono sempre presenti nell’attività previsiva, ma in questo

frangente il peso della seconda sarà inevitabilmente superiore a quello che solitamente le viene

attribuito.

3. Previsioni a breve termine con modelli in forma ridotta

Diversi, ma non meno importanti, sono i problemi che l’epidemia di Covid-19 pone all’attività di

previsione a breve termine. In Banca d’Italia previsioni su orizzonti brevi vengono effettuate per la

produzione industriale, il PIL (e sue componenti) e l’inflazione al consumo (per l’economia italiana

e, in alcuni casi, per il complesso dell’area dell’euro e per le maggiori economie).

I metodi utilizzati sono essenzialmente tre:

i. modelli univariati di regressione lineare. Per la previsione del PIL16 si stimano modelli

bridge che sfruttano indicatori a più alta frequenza o disponibili più tempestivamente

(Baffigi et al., 2004). Modelli univariati sono utilizzati per la stima anticipata dell’indice

mensile di produzione industriale (Marchetti e Parigi, 2000) e, con l’aggiunta di

meccanismi di correzione dell’errore (error correction mechanism), per la previsione

dell’inflazione al consumo. Quest’ultima viene effettuata a livello disaggregato per

sfruttare le caratteristiche specifiche delle serie dei prezzi delle diverse voci del paniere di

spesa (ad esempio, stagionalità, cambiamenti nella regolamentazione e della tassazione,

provvedimenti delle authority). La validazione dell’aggregazione di queste stime si

avvale, anche a fini di robustezza, di modelli basati sulla curva di Phillips e di VAR

Bayesiani17;

ii. modelli dinamici fattoriali con Kalman smoothing, che consentono di stimare l’andamento

del PIL e delle sue principali componenti di domanda e offerta nel trimestre in corso o in

quello appena concluso con un numero limitato di fattori comuni, identificati per mezzo

di una pluralità di indicatori congiunturali (Banbura e Rünstler, 2011). Modelli fattoriali

vengono anche utilizzati per fornire un indicatore a frequenza mensile della dinamica di

fondo del PIL (Ita-coin); tale componente è immune da oscillazioni di breve periodo e

dagli errori di misurazione che caratterizzano invece le osservazioni puntuali della serie

ufficiale (Aprigliano e Bencivelli, 2013);

15

Per un altro caso di comportamento anomalo dell’inflazione, cfr. Locarno e Rossi (1994).

16

I modelli bridge vengono utilizzati anche per la previsione dei consumi (durevoli e non durevoli), degli

investimenti (in macchinari e attrezzature e in costruzioni) e del valore aggiunto nel settore dei servizi. In

successivi sviluppi, la selezione delle variabili nei modelli bridge del PIL è stata affidata ad algoritmi che

esplorano e combinano le possibili specificazioni in modo efficiente, un approccio noto come Bayesian Model

Averaging (Bencivelli et al., 2017).

17

Queste due ultime batterie di modelli informano anche l’eventuale judgment delle proiezioni.

6

Note Covid-19 11 maggio 2020

iii. modelli vettoriali autoregressivi (VAR) di tipo bayesiano con filtro di Kalman, utilizzati

per prevedere la produzione industriale (Aprigliano, forthcoming) e i prezzi delle

abitazioni (Emiliozzi et al., 2018).

L’attività previsiva a breve termine può quindi contare su un dataset informativo molto ampio e su

uno spettro molto variegato di approcci econometrici. In Banca d’Italia i consumi elettrici, a cui

economisti e analisti stanno oggi in tempi di coronavirus rivolgendo grande attenzione per monitorare

l’attività economica, sono utilizzati sin dalla fine degli anni Ottanta per prevedere la produzione

industriale (Bodo e Signorini, 1987). Le previsioni di quest’ultima e del PIL sono basate anche sugli

indici di fiducia rilevati presso imprese e famiglie, sulle immatricolazioni di autoveicoli, sui flussi di

trasporto su gomma e rotaia, su variabili creditizie e finanziarie e sul consumo di gas a uso industriale;

più di recente sono state introdotte informazioni sui pagamenti delle banche italiane regolati nei

sistemi BI-COMP e TARGET2 e sulle segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria per le

finalità di antiriciclaggio (Aprigliano et al., 2019), i flussi turistici internazionali, la demografia di

impresa e i contratti di leasing.

I problemi posti dalla crisi dell’epidemia di Covid-19 alla previsione a breve termine sono

apparentemente meno gravi e di più breve durata di quelli che si devono affrontare per disegnare

scenari macroeconomici su orizzonti più lunghi. In primo luogo, la possibilità di fare ricorso a modelli

in forma ridotta e a dati ad alta frequenza consente di utilizzare con maggiore immediatezza gli

indicatori che si rendono disponibili e non pone vincoli all’informazione che si può sfruttare;18 inoltre,

con il passare del tempo si amplia il numero di variabili che riflettono l’impatto economico della crisi

epidemica, rendendo così possibile estrarne una componente comune, che rifletta in modo affidabile

la situazione congiunturale; infine, i modelli di previsione a breve termine vengono ristimati più

frequentemente di quelli strutturali o semi-strutturali e quindi risentono meno dei problemi di non

linearità.

In realtà, anche per la previsione a breve termine le difficoltà non mancano, soprattutto in relazione

alle variabili reali, immediatamente colpite dallo scoppio dell’epidemia. Tra i problemi principali che

devono essere affrontati, quelli più rilevanti sono i seguenti:

1. la chiusura parziale o totale di intere branche di attività economica per effetto dei

provvedimenti di contenimento del contagio riduce lo spettro e la rappresentatività delle

informazioni sottostanti la misurazione degli indicatori che entrano nei modelli (Biancotti et

al., 2020). Ciò può riguardare sia le grandezze economiche oggetto di previsione, come

accaduto in marzo per l’indice dei prezzi al consumo, a fronte della impossibilità di condurre

la rilevazione territoriale a partire dal 10 del mese (Istat, 2020), sia le determinanti di tali

grandezze, come avvenuto per i climi di fiducia di famiglie e imprese, che non saranno

pubblicati nel mese di aprile per ostacoli nello svolgimento delle relative indagini. Nel primo

caso i modelli sono costretti a fare previsioni di variabili più volatili; nel secondo sono privati

di variabili esplicative importanti;

2. esiste un numero molto elevato di indicatori ad alta frequenza che possono essere utilizzati

per anticipare la dinamica del PIL e dei principali aggregati economici19. In tempi normali, la

18

Nei modelli strutturali è possibile includere solo variabili la cui presenza è giustificata dalla teoria

economica: gli indicatori ad alta frequenza, che consentono di anticipare l’andamento degli aggregati di

contabilità nazionale, ma non hanno con essi un legame causale, non possono essere presi in considerazione.

I modelli semi-strutturali sono soggetti a vincoli meno stringenti. Anche in questo caso però gli indicatori

congiunturali difficilmente possono essere utilizzati in previsione: per poterlo fare, bisognerebbe essere in

grado di stimarne l’andamento futuro (attraverso un’equazione addizionale o facendo ricorso a fonti esterne).

19

Si pensi alle variabili costruite sulla base di ‘Google trends’, ai dati sulla mobilità degli individui basati sulla

geo-localizzazione, a quelle basate su motori di ricerca online come www.immobiliare.it, alle informazioni

sull’inquinamento atmosferico.

7

Note Covid-19 11 maggio 2020

maggior parte di queste informazioni non fornisce un contributo aggiuntivo rispetto a quello

degli indicatori tradizionali e non è quindi inclusa nei modelli di previsione; in tempi

eccezionali, alcuni di quelli di solito trascurati rappresentano – quantomeno inizialmente –

l’unica risorsa su cui è possibile fare affidamento. Inserire nuove variabili in vecchi modelli

o avvalersi di modelli stimati ex-novo, ma non adeguatamente sottoposti a verifica, comporta

però rischi e non garantisce previsioni più accurate;

3. il fine dei modelli fattoriali è quello di estrarre da una molteplicità di indicatori congiunturali

un numero limitato di componenti comuni, rimuovendo quelle erratiche e idiosincratiche. Tali

fattori vengono poi utilizzati nella previsione del PIL (o di altre variabili). In presenza di

inversioni cicliche improvvise, come quella indotta dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19,

gli indicatori aggiornati scarseggiano e il loro andamento asincrono rispetto a quello delle

altre variabili fa sì che ad essi venga assegnato un peso trascurabile. Finché gli indicatori

aggiornati non hanno raggiunto una massa critica, i modelli fattoriali mostrano quindi la

tendenza a prevedere con ritardo i punti di svolta;

4. in generale, nei modelli è solitamente presente una componente autoregressiva, che induce

inerzia nelle previsioni; a fronte di cambiamenti così repentini dello stato dell’economia,

invece, quanto è avvenuto nel passato anche recente non è indicativo di quanto avverrà in

futuro;

5. per quanto nei modelli già disponibili si facesse ampio uso di variabili rilevate ad alta

frequenza (come gli input energetici, i flussi di trasporto e gli indici finanziari), queste ultime

non erano direttamente impiegate né in modelli a frequenza giornaliera o settimanale né

all’interno di modelli a frequenza mista (i cosiddetti MIDAS); data la rapidità con la quale

alcune variabili si modificano in questa fase, sarebbe invece opportuno sfruttarne il contenuto

informativo anche alla frequenza più elevata possibile;

6. infine, una ulteriore difficoltà, ad esempio presente nel caso degli indici sui prezzi, è che gli

istituti di statistica, per ovviare ai problemi di rilevazione, stimeranno essi stessi la dinamica

di alcune componenti, facendo uso di un numero maggiore di indicatori ad alta frequenza

rispetto a quelli utilizzati abitualmente. Questo potrebbe suggerire l’opportunità di usare

metodologie ad hoc e impiegare maggiore judgment.

Per far fronte a queste difficoltà, si è agito lungo diverse direttrici. In primo luogo, nella necessità di

anticipare comunque gli andamenti del PIL e della produzione industriale, sono state elaborate delle

stime di impatto basate su esercizi meccanici di valutazione degli effetti delle misure di

distanziamento sociale a partire da dati granulari di occupazione e valore aggiunto a livello settoriale

e territoriale. Le previsioni di PIL e produzione industriale per il primo trimestre, pubblicate nel

Bollettino economico della Banca d’Italia di aprile 2020, segnalano un profondo deterioramento

dell’attività economica, con cali intorno al 5 per cento per il primo e intorno al 6 per la seconda. Nel

caso dell’inflazione si è tenuto conto, in analisi di scenario, dell’evoluzione dei prezzi secondo le

divisioni di spesa. In parallelo, è stata avviata una attività di ricerca e costruzione di nuovi indicatori

e di contestuale sviluppo di metodologie che sfruttano dati a frequenza settimanale20; questi strumenti

verranno gradualmente affiancati alla modellistica già in uso. In questo contesto diventeranno infine

cruciali gli strumenti di individuazione tempestiva dei punti di svolta dell’economia già disponibili

(Aprigliano e Liberati, 2019; Leiva-Leon et al., 2020). Se infatti il ritorno alla crescita di alcuni settori

sarà scandito dalla curva dei contagi, e quindi dalle connesse decisioni del Governo in merito alla

graduale riapertura delle attività produttive attualmente sospese, per altri – soprattutto quelli legati al

turismo e alle attività ricreative – è a priori difficile prevedere il momento della normalizzazione,

rendendo gli indicatori relativi ai punti di svolta particolarmente utili.

20

In particolare, l’indicatore settimanale di Lewis et al. (2020).

8

Note Covid-19 11 maggio 2020

Bibliografia

Aprigliano, V. (forthcoming) “A large Bayesian VAR with a block‐specific shrinkage. A forecasting

application for Italian industrial production”, Journal of Forecasting

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.2687).

Aprigliano, V., G. Ardizzi e L. Monteforte (2019) “Using Payment System Data to Forecast

Economic Activity”, International Journal of Central Banking, vol. 15(4), 55-80.

Aprigliano, V. e L. Bencivelli (2013) “Ita-coin: un nuovo indicatore coincidente per l’economia

italiana”, Temi di discussione, n. 935, Banca d’Italia.

Aprigliano, V. e D. Liberati (2019) “Using credit variables to date business cycle and to estimate the

probabilities of recession in real time”, Temi di discussione, n. 1229, Banca d’Italia.

Baffigi, A., R. Golinelli e G. Parigi (2004) “Bridge models to forecast the euro area GDP”,

International Journal of Forecasting, vol. 20(3), 447-460.

Banbura, M. e G. Rünstler (2011) “A look into the factor model black box: Publication lags and the

role of hard and soft data in forecasting GDP”, International Journal of Forecasting, 27, issue 2, p.

333-346.

Banca d’Italia (1986) “Modello trimestrale dell’economia italiana”, Temi di discussione, n. 80,

Banca d’Italia.

Banca d’Italia (2020) Bollettino economico, aprile.

Bencivelli, L., M. Marcellino e G. Moretti (2017) “Forecasting economic activity by Bayesian bridge

model averaging”, Empirical Economics, 53, issue 1, p. 21-40.

Biancotti, C., A. Rosolia, F. Venditti e G. Veronese (2020) “Saving economic data from Covid-19”,

VOX, 12 aprile 2020.

Bodo, G. e L.F. Signorini (1987) “Short-term forecasting of the industrial production index”,

International Journal of Forecasting, 3, issue 2, p. 245-259.

Bulligan, G., F. Busetti, M. Caivano, P. Cova, D. Fantino, A Locarno e L. Rodano (2012) “The Bank

of Italy econometric model: an update of the main equations and model elasticities”, Temi di

discussione, n. 1130, Banca d’Italia.

Emiliozzi, S., E. Guglielminetti e M. Loberto (2018) “Forecasting house prices in Italy”, Questioni

di Economia e Finanza, n. 463, Banca d’Italia.

Fisher, I. (1933) “The debt-deflation theory of great depressions”, Econometrica 1 (1933), pp. 337–

357.

Galli, G., I. Visco e D. Terlizzese (1990) “Short and long run properties of the Bank of Italy quarterly

econometric model”, in Christodoulakis, N.M. (a cura di), Dynamic modelling and control of national

economies 1989, pp. 379-386, Pergamon Press.

Istat (2020) Comunicato stampa (https://www.istat.it/it/archivio/239597).

Leiva-Leon, D., G. Perez-Quiros e E. Rots (2020) “Real-Time Weakness of the Global Economy: A

First Assessment of the Coronavirus Crisis”, ECB Working paper, 2381.

Lewis, D., K. Martens e J.H. Stock (2020) “U.S. Economic Activity During the Early Weeks of the

SARS-Cov-2 Outbreak”, NBER Working Paper n. 26954.

Locarno, A. e S. Rossi (1995) “Inflazione e conti con l’estero nell’economia italiana post-

svalutazione: due luoghi comuni da sfatare”, Temi di discussione n. 254, Banca d’Italia.

9

Note Covid-19 11 maggio 2020

Marchetti, D.J. e G. Parigi (2000) “Energy consumption, survey data and the prediction of

industrial production in Italy: a comparison and combination of different models”, Journal of

Forecasting, 19, 419-440.

Reinhart, C.M. e K. Rogoff (2009) “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly”,

Princeton University Press.

Rodano, L., S. Siviero e I. Visco (2013), “Inversioni cicliche e previsioni macroeconomiche:

racconto di due recessioni”, in Bardazzi, R. (a cura di), Economic multisectoral modelling between

past and future: a tribute to Maurizio Grassini and a selection of his writings, pp. 229-247, Firenze

university press, 2013.

Siviero, S. e D. Terlizzese (2008), “Macroeconomic forecasting: debunking a few old wives’ tales”,

Journal of business cycle measurement and analysis, Vol. 15(3), pp. 287-316, OECD.

Visco I. (1991) “Politica economica ed econometria: alcune riflessioni critiche” in “Il ruolo

dell’econometria nell’ambito delle scienze economiche”, a cura di M. Faliva, Bologna, Il Mulino, pp.

57-70.

Visco, I. (1994) “Caratteri strutturali dell’inflazione italiana (1986-1991)”, in Dell’Aringa, C. (a

cura di), Caratteri strutturali dell’inflazione italiana, Il Mulino, pp. 19-59.

Visco, I. (2005) “From theory to practice in macroeconomic models: post-Keynesian eclecticism”,

BNL Quarterly Review, LVIII, 67-90.

Visco, I. (2009) “La crisi finanziaria e le previsioni degli economisti”, Bancaria, 3, pp. 3-22.

10

🔊 Listen to this