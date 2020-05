BANKITALIA NOTE COVID-19: “LA CRISI COVID E IL MERCATO DEL LAVORO: ALCUNE CONFERME, ALCUNE SPECIFICITà REGIONALI, ALCUNE IPOTESI”

(AGENPARL) – gio 07 maggio 2020 Note Covid-19

7 maggio 2020

LA CRISI COVID E IL MERCATO DEL LAVORO:

ALCUNE CONFERME, ALCUNE SPECIFICITÀ

REGIONALI, ALCUNE IPOTESI

GIULIA BOVINI∗, SILVIA CAMUSSI*, MAURO DURANDO**, MAURIZIO

GAMBUZZA***, NICOLA SCICLONE**** ED ELIANA VIVIANO*

I dati sulle Comunicazioni obbligatorie del Veneto, del Piemonte e della

Toscana, aggiornati almeno fino a metà aprile, evidenziano una significativa

diminuzione del numero di posizioni lavorative dipendenti, ma con qualche

differenza tra regioni: il calo è stato meno intenso in Piemonte rispetto alle

altre due aree. Tale differenza è riconducibile alla maggiore incidenza in

Veneto e in Toscana dell’occupazione a termine e stagionale, soprattutto nei

servizi e nel turismo.

In un recente articolo (disponibile qui) abbiamo commentato le prime evidenze relative al mercato

del lavoro del Veneto, utilizzando i dati delle Comunicazioni obbligatorie sui contratti attivati e

cessati; qui aggiorniamo l’analisi sul Veneto al 19 aprile e la estendiamo ai dati della Toscana e del

Piemonte, pienamente comparabili con quelli del Veneto e disponibili,rispettivamente, fino al 15 e

al 18 aprile (gli aggiornamenti sul Veneto sono disponibili qui; quelli sulla Toscana qui). In queste

tre regioni nel 2019 si concentrava il 23,7 per cento dei dipendenti presenti in Italia; il confronto tra

gli andamenti osservati in queste aree, diverse per caratteristiche strutturali, permette di comprendere

meglio quali sono gli impatti dell’attuale crisi.

Come nel precedente articolo, ci siamo concentrati sui rapporti di lavoro nel settore privato e sui tre

principali contratti alle dipendenze (tempo indeterminato, apprendistato e tempo determinato) e

abbiamo costruito, a partire dal primo febbraio, le serie giornaliere cumulate delle attivazioni, delle

cessazioni e del loro saldo: quest’ultimo è riportato nella figura 1. Il calo tendenziale osservato dal

23 febbraio a metà aprile è stato più marcato in Veneto e in Toscana, sia in valori assoluti (al 15 aprile

i posti di lavoro in meno erano 46.500 in Veneto, 43.000 in Toscana e 21.100 in Piemonte) sia tenendo

conto della diversa numerosità della forza lavoro nelle tre regioni (in Piemonte sono mancate 15

attivazioni nette ogni 1.000 dipendenti, a fronte di 28 in Veneto e 36 in Toscana). Come già emerso

dall’analisi dei dati preliminari del Veneto, il calo è stato determinato da una marcata riduzione delle

assunzioni (figura 2), soprattutto di quelle con contratti a termine.

∗

Banca d’Italia. ** ORML Piemonte. *** Veneto Lavoro. **** IRPET Toscana.

Le opinioni espresse sono personali e non riflettono necessariamente quelle delle istituzioni di appartenenza.

Note Covid-19 4 maggio 2020

Figura 1

Piemonte, Veneto e Toscana, rapporti di lavoro dipendente nel settore privato

(saldo giornaliero cumulato dal 1° febbraio, differenza tra 2020 e 2019)

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Piemonte Veneto Toscana

Fonte: elaborazioni su microdati delle Comunicazioni obbligatorie forniti dall’Osservatorio per il mercato del lavoro

della Regione Piemonte, da Veneto Lavoro e da Regione Toscana. Poiché il 2020 è bisestile, le attivazioni e le

cessazioni che hanno avuto luogo il 29 febbraio sono state sommate a quelle che hanno avuto luogo il 28 febbraio.

Qual è la ragione di questa eterogeneità? Formuliamo un’ipotesi. Il minore impatto della crisi Covid-

19 sul mercato del lavoro del Piemonte rispetto al Veneto e alla Toscana riflette la diversa

composizione settoriale dell’occupazione: il comparto del commercio e del turismo, che è

particolarmente vulnerabile all’emergenza sanitaria, ha un peso inferiore in Piemonte (prima

dell’epidemia, vi si concentrava solo il 33 per cento delle attivazioni; circa il 45 in Toscana e il 41 in

Veneto). Il settore del turismo, in particolare, ha anche un’elevata stagionalità, suggerendo che in

alcune aree la dinamica negativa delle posizioni lavorative potrebbe essere concentrata in alcuni

momenti dell’anno. A sostegno di questa ipotesi ci sono due elementi: a) i dati delle Comunicazioni

obbligatorie pubblicati dalla Provincia di Bolzano (si veda qui), dove pure il comparto del commercio

e turismo ha un peso rilevante (57 per cento), segnalano una perdita di oltre 10.000 posti di lavoro

nel solo mese di marzo (una riduzione estremamente consistente se si pensa che si tratta di una sola

provincia); b) in Piemonte il minor peso del settore turistico determina una minore diffusione dei

contratti temporanei stagionali (in media nel 2018 questi contratti hanno riguardato il 3 per cento

delle attivazioni totali in Piemonte, il 10 in Veneto, il 9 in Toscana, oltre il 34 nella provincia di

Bolzano)1.

L’incidenza di contratti temporanei stagionali è elevata anche nelle regioni meridionali, soprattutto

nel periodo estivo (intorno al 10 per cento in Campania e Sicilia, il 22 per cento in Sardegna). Se a

questo si aggiunge il fatto che nel Mezzogiorno il peso delle attivazioni temporanee complessive

supera il 70 per cento in tutte le regioni, mentre al Nord si attesta intorno al 50 per cento, ci sembra

1

Sono presi in esame gli stagionali nel settore dei servizi. L’incidenza è calcolata sul totale delle attivazioni

in ogni singola regione.

2

Note Covid-19 4 maggio 2020

ragionevole ritenere che nelle regioni del Mezzogiorno potrebbero manifestarsi significativi cali

dell’occupazione, soprattutto nei prossimi mesi.

Figura 2

Contributo di attivazioni e cessazioni

(differenze rispetto allo stesso periodo del 2019; migliaia di unità)

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

01/02 -23/02 24/02 -18/04 01/02 -23/02 24/02 -19/04 01/02 -23/02 24/02 -15/04

Piemonte Veneto Toscana

assunzioni cessazioni (1)

Fonte: elaborazioni su dati delle comunicazioni obbligatorie fornite dall’Osservatorio per il mercato del lavoro della

Regione Piemonte, da Veneto Lavoro e da Regione Toscana. L’universo di riferimento è costituto dalle posizioni di

lavoro dipendente nel settore privato a tempo indeterminato, in apprendistato e a tempo determinato. – (1) Le cessazioni

sono rappresentate con il segno invertito.

3

🔊 Listen to this