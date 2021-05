(AGENPARL) – lun 31 maggio 2021 BANKITALIA: GIACOMONI (FI), BENE SU RILANCIO DEI PIR E SU CENTRALITÀ DELL’ECONOMIA REALE

“Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle ‘Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2020’ ha rimarcato la necessità di restituire centralità all’economia reale, con grande attenzione al ruolo che può avere il risparmio delle famiglie in questo contesto”. Così in una nota l’On. Sestino Giacomoni (FI), Presidente della Commissione di Vigilanza su Cdp. “Sulla centralità dell’economia reale e sulla necessità di rilanciare gli strumenti per indirizzare volontariamente l’ingente risparmio privato a sostegno dell’economia e delle Pmi italiane, accolgo con soddisfazione l’invito esplicito di Visco al rilancio dei PIR e ad immettere sul mercato un maggior numero di PIR alternativi. La “potenza di fuoco” che può avere il risparmio italiano e la necessità di metterlo in sinergia con il Made in Italy (le nostre Pmi) sono “cavalli di battaglia” che sto portando avanti in Parlamento da diversi anni. Da ultimo – prosegue Giacomoni – un mio emendamento al Dl Sostegni prevede per i Pir tradizionali l’innalzamento del tetto esentabile a 60 mila euro l’anno per 5 anni (dagli attuali 30 mila). Far arrivare liquidità alle imprese italiane, anche attraverso canali alternativi a quello bancario, è fondamentale per sostenere la crescita economica del Paese. Finalmente indirizzare il risparmio delle famiglie verso l’economia reale è da tutti indicato come obiettivo fondamentale per la ripartenza dell’Italia post Covid e per uno sviluppo più duraturo delle nostre Pmi, confido quindi che la maggioranza condividerà i miei emendamenti per rilanciare i Pir ordinari e per far partire finalmente anche I Pir alternativi.

