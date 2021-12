(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 Santa Fiora: ancora aiuti per le attività economiche commerciali e artigianali. Contributi a fondo perduto per investimenti

Scadenza bando: 31/12/2021

Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato un nuovo bando che prevede contributi a fondo perduto per le attività economiche commerciali e artigianali del territorio comunale.

“Questa misura è stata pensata per fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese del territorio che sono state penalizzate dal Covid-19 e che continuano a investire, nonostante questa fase di congiuntura economica particolarmente difficile – afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – Dopo il pacchetto straordinario di misure anticovid del valore complessivo di 800mila euro varate dal Comune nel 2020, e il bando da 30mila euro come aiuto alle imprese pubblicato nel 2021, con questo nuovo bando mettiamo a disposizione delle nostre attività economiche e commerciali ulteriori 29600 euro nel 2022”.

Gli ambiti di intervento previsti sono la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per l’innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e vendita a distanza, acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Il bando e la documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=139&area=H

