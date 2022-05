(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Band ispirata a Br: Serracchiani, no lezioni da Meloni

“Meloni non venga a far lezione a un partito che ha nella sua storia la lotta al terrorismo e nella sua politica una coerenza euroatlantica che a destra è merce rara. Si preoccupi di chi nel suo partito parla a forza di slogan fascisti o gli scappa il saluto romano, e lasci perdere gruppettari e nostalgici che col Pd non c’entrano nulla. Ipocrita è chi va in Usa a farsi un curriculum ‘americano’ stile Russiagate e poi va a braccetto con Orban o si allea con indossatori di magliette putiniane”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che la leader di FdI Giorgia Meloni ha accusato il Pd di “scandaloso silenzio” sulla band P38 e sull’utilizzo della “Z” putiniana da parte di una sezione del PCI.

