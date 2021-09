(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Banche: Zanettin (Fi), Governo riferisca su inaccettabili ritardi Fir

“Chiederò che il Governo torni a riferire nelle prossime settimane in Commissione Parlamentare di inchiesta sulle banche sui sempre più intollerabili ritardi nella liquidazione del Fondo Indennizzirisparmiatori. È particolarmente imbarazzante la situazione di chi ha avanzato istanza diindennizzo forfettario, con requisito patrimoniale, le cui domande finora neppure sono state esaminate dalla commissione tecnica. Sono quindi migliaia i risparmiatori truffati dalle banche, che, a distanza di molti anni, attendono che siano mantenute le mirabolanti promesse dei tanti esponenti governativi che in tempi diversi si sono occupati della vicenda”. Lo dichiara in una nota Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this