(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 BANCHE: GIACOMONI (FI), MIO EMENDAMENTO A DL SOSTEGNI BIS E’ A GARANZIA CITTADINI

“Come al solito c’è chi piglia fischi per fiaschi ed anziché stare ai fatti si limita ad attaccare, come fa il “Fatto Quotidiano”. L’emendamento a mia prima firma al decreto Sostegni bis, travisato dal titolo del “Fatto”, non è affatto un regalo alle banche, ma è al contrario a garanzia dei cittadini. È di fondamentale importanza garantire una corretta e inequivoca individuazione delle norme e delle tutele che riguardano le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie. Si tratta infatti di un servizio utilizzato da ampie fasce di popolazione, spesso quelle finanziariamente più deboli e più esposte alla crisi, in particolare nell’attuale fase economica. Grazie all’emendamento, infatti, sono stati precisati i criteri che consentono un ristoro immediato e automatico ai consumatori in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, garantendo ai consumatori stessi la certezza dei loro diritti ed evitando i possibili contenziosi, frutto di un disallineamento tra il Testo Unico Bancario e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2019 le cui disposizioni sono finalmente recepite in modo chiaro e univoco nel nostro sistema giuridico. Comprendo che si tratta di questione tecnica e complessa, ma chi si cimenta in descrizioni della materia, dovrebbe innanzitutto informasi e conoscere”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

