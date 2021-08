(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Banche. de Bertoldi (FdI): riprendano ruolo strategico a sostegno imprese

“Le banche non diventino un succedaneo di finanziarie ed assicurazioni, ma riprendano un ruolo strategico nell’erogazione del credito al sistema imprenditoriale italiano. Convengo, infatti, con l’analisi del sindacato bancario Fabi, e guardo con preoccupazione al fatto che i ricavi derivanti da attività creditizia siano solamente poco più di un terzo degli interi profitti bancari. Vi sono certamente responsabilità della BCE, che ha irrigidito il mercato del credito, e penso anche al -calendar provisioning-, che ho più volte criticato nelle Aule delle Commissioni parlamentari, ma pure il governo nazionale deve attivarsi per far recuperare alle banche maggiore centralità nell’attività di di finanziamento, anche con opportuni stimoli normativi e fiscali. Si prevedano subito, quindi, nell’ambito dell’auspicata riforma fiscale, trattamenti tributari di favore per i risparmi che confluiscono nel finanziamento e nella capitalizzazione delle imprese italiane per investimenti in innovazione e green economy”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.

🔊 Listen to this