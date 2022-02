(AGENPARL) – lun 24 gennaio 2022 Note

Covid

Gennaio

Banca d’Italia

Servizio Struttura economica,

Divisione E

conomia e diritto

Le opinioni espresse in questa

��2 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Questa nota

quantifica l’andamento dei fallimenti e

più in generale

delle uscite dal mercato delle

imprese italiane

dall’inizio della pandemia

, valutando anche il ruolo di alcune delle misure di

sostegno introdotte dal

overno

da marzo 2020.

Poiché i più recenti dati contabili disponibili si

riferiscono ancora all’esercizio 2019, le analisi

finora

condotte si sono basate su un confronto tra le

revisioni di evoluzione delle grandezze di bilancio in presenza di tali shock e una loro stima nello

scenario controfat

tuale di assenza della pandemia

con riferimento alle sole società di capitale

. In

questa nota si utilizzano, invece, le osservazioni reg

istrate da

InfoCamere

sugli effettivi fallimenti e

Rapporto sulla stabilità finanziaria, 1, aprile 2021; T

. Orlando

G. Rodano

Firm undercapitalization in Italy: business

crisis and survival before and after COVID

, Ban

ca d’Italia,

Questioni

economia

inanza

590,

dicembre

De Socio

et al.

, 2020,

op. cit.

l fatto che i livelli di fallimenti e uscite dal mercato siano rimasti al di sotto di

quell

del 2019 anche a distanza dal

termine della moratoria sulle istanze di fallimento potrebbe indicare che le misure di supporto stiano più che compensando

lo shock s

eguito alla pandemia.

valuta

zione

quest

eventuale

eccess

compensazione,

che richiede di

analizzare

la relazione tra ricorso alle misure e caratteristiche delle singole imprese

, sarà oggetto di

approfondimenti futuri.

La base di dati

InfoCamere

riporta due tipologie di informazioni relative alla fine della vita dell’impresa. Da un lato vi

è la segnalazione di cessazione dell’esistenza giuridica, corrispondente alla cancellazione dal Registro delle imprese.

��3 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;dichiarazione di fallimento da parte del tribunal

. Le istanze di fallimento, che precedono l

’effettivo

avvio della procedura fallimentare,

non sono riportate nel Registro delle

imprese

: per

questi eventi s

tilizzano

informazioni

fornite in forma aggregata dal Ministero della Giustizia.

La dimensione delle

imprese è ricavata associando ai dati di

InfoCamere

l’informazione

sul numero de

gli addetti, a livello

di singola impresa, di fonte Inps.

L’entità dell’impatto della pandemia è misurato

i dati sulla fatturazione elettronica dell’Agenzia

delle Entrate sulle variazioni di fatturato a livello settoriale tra il 2019 e il 2020.

Si utilizzano, inoltre,

informazioni sull’effettivo ricorso ad alcune misure di sostegno da parte delle imprese per il periodo

da marzo a dicembre del 2020. In particolare, i dati sul ricorso alla moratoria sul rimborso dei prestiti

sono tratti dalla

vazione

AnaCredit

, mentre i dati sui prestiti con garanzia statale provengono dal

Mediocredito Centrale e dalla SACE

dati sui contributi a fondo perduto provengono dalla

Tesoreria telematica

presso il Servizio Tesoreria dello Stato

’andamento aggreg

ato dei fallimenti e delle uscite dal mercato

Nonostante il notevole calo del PIL, nel 2020 il numero di imprese fallite risulta significativamente

inferior

agli anni precedenti (Figura 1, pannelli superiori): nel 2020 hanno avviato una procedura

concorsuale liquidatoria poco meno di 7

400 imprese, a fronte di quasi 11

000 nel 2019 (un calo di

circa

un terzo

). In aggiunta alle dichiarazioni di fallimento, il

grafico a sinistra mostra anche

l’andamento delle istanze di fallimento

che nel 2020 sono diminuite di circa

un quarto

rispetto al

2019. Le imprese uscite dal mercato nel 2020 sono diminuite rispetto al 2019 di circa il 27 per cento,

da 70.000 a 50.000

Analizzando la dinamica mensile di fallimenti dichiarati, istanze di fallimento e uscite dal mercato

avvenuti dal primo trimestre del 2020 (Figura 1, pannelli inferiori), si nota come gran parte del calo

sia concentrato nel secondo trimestre dell’anno, co

rrispondente ai primi mesi di pandemia. In tale

periodo era stata varata una moratoria sulle istanze di fallimento, rimasta in vigore sino alla fine di

giugno 2020

che spiega in parte

la significativa riduzione

delle istanze di fallimento e dei fallimenti

Dall’altro lato vengono registrati gli

atti formali che indicano l’abbandono definitivo dell’attività economica. Questi

ultimi comprendono le dichiarazioni di fallimento, nonché tutti gli atti che segnalano l’avvio della liquidazione volontaria

o dello scioglimento della società (i quali, insie

��4 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;dichiarati in quel periodo

. Il calo risulta comunque

ugualmente

considerevole per le uscite dal

mercato, che avvengono

anche

con modalità non interessate

da tale provvedimento.

ei mesi successivi al primo

lockdown

, il numero di fallimenti e uscite

pur in significativo aumento

si è mantenuto in generale al di sotto dei livelli

el 2019.

È possibile che il blocco delle istanze di

fallimento fino a giugno 2020 possa aver contribuito al calo dei fallimenti anche negli ultimi due

trimestri del 2020: l’

istanza, quando dà luogo a una dichiarazione di fallimento, tipicamente la

precede di circa quattro mesi. Tuttavia, è improbabile che tale effetto si protragga

a lungo.

Da un

lato, nel

terzo trimestre del 2020 si nota

già

un parziale “rimbalzo” delle i

stanze di fallimento, che

crescono rispetto allo stesso trimestre del 2019, tornando però nell’ultimo trimestre del 2020 a un

livello inferiore a quello riferito al 2019.

Dall’altro, data la durata limitata delle istanze di fallimento,

è difficile che la l

oro sospensione sia una determinante significativa del minore numero di fallimenti

dichiarati nel 2021 rispetto al 2019.

base ai dati disponibili

nei primi tre trimestri del 2021 i

fallimenti dichiarati sono circa l’85 per cento di quelli osservati

corrispondenti trimestri del 2019,

le istanze di fallimento sono pari all’80 per cento e le uscite dal

mercato al 75 per cento

Andamento dei fallimenti e delle uscite dal mercato

Dichiarazioni

e istanze

di fallimento

totale per anno

(2010

Uscite

totale per anno

(2010

Dichiarazioni

e istanze

di fallimento,

2021Q3)

Uscite

2021Q3)

Note

laborazioni su dati

InfoCamere

e Ministero della Giustizia. Nei pannelli inferiori, il tasso di crescita è calcolato, per

ciascun trimestre, in rapporto al trimestre corrispondente nel 2019.

Le linee tratteggiate segnalano che i

riferit

i al 2021Q3

potrebbe

subire aggiornamenti e

correzioni.

Il rallentamento dell’attività dei tribunali nel primo per

iodo della pandemia potrebbe aver contribuito al calo dei

fallimenti dichiarati, rallentando la conversione delle istanze già depositate

��5 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Le a

nalisi

condotte su precedenti episodi di ciclo economico negativo

hanno stima

l’elasticità

istantanea (nello stesso anno) e posticipata (negli anni successivi) del numero dei fallimenti alle

variazioni del PIL. Ciò ha consentito di

elaborare alcuni scenari di evoluzione dei fallimenti a breve

termine

, secondo i quali

, in assenza dell’intervento del governo, il numero di fallimenti nel 2020

avrebbe potuto superare le 12.000 unità, quasi 4.800 in più rispetto a quelli effettivamente os

servati.

Queste evidenze suggeriscono un impatto significativo delle misure

pubbliche

di support

economi

alle im

durante

la pandemia.

Per approfondire ulteriormente il ruolo delle misure di sostegno,

nel prossimo paragrafo si utilizzano informazio

ni a livello di impresa per analizzare: (i)

lo shock

economico dovuto al Covid

ha cambiato la composizione delle imprese fallite e uscite dal mercato

rispetto al periodo precedente la pandemia; (ii) come il ricorso alle misure di supporto è associato

variazioni di

fallimenti e uscite dal mercato.

Quali imprese sono fallite o uscite dal mercato?

In ciascun pannello della Figura

è riportata la distribuzione

classe dimensionale

, area

Imprese fallite: dimensione

Imprese uscite: dimensione

Imprese

fallite:

geografica

Imprese uscite:

geografica

Cfr. Giacomelli et al.,

2021,

op. cit.

La definizione delle classi dimensionali si basa unicamente sulla

consistenza della forza lavoro, in quanto i dati di

bilancio sono disponibili solamente per le società di capitali.

Imprese fallite: settore produttivo

Imprese uscite: settore produttivo

labora

zioni

su dati

InfoCamere

e Inps

Non risultano variazioni

di rilievo

in termini di composizione

dimensionale

Per quanto riguarda la

collocazione geografica

si registrano solo contenuti aumenti del peso delle imprese del Nord sul

totale dei fallimenti e delle uscite. Tra i fallimenti è lievemente diminuita la quota di imprese con

sede in regioni de

l Centro; tra le uscite è diminuita la frequenza di imprese

situate nel

Mezzogiorno.

Anche le differenze nella distribuzione tra i settori di attività produttiva appaiono di entità contenuta.

Ad esempio, si rileva una diminuzione della quota di fallimenti

e uscite

l comparto del commercio,

a fronte di un aumento

negli

altri

settori di servizi. Non si osservano, tuttavia, variazioni di rilievo nel

peso dei settori associati al turismo e alle attività ricreative, tra i più colpiti dalla crisi pandemica.

r approfondire questo aspetto,

analizza,

a un livello più disaggregato di settore di attività, la

correlazione tra intensità dello shock

Covid

(misurata dalla variazione media del fatturato nel

periodo marzo

maggio 2020 rispetto allo stesso period

o del 2019

) e variazione del numero di

fallimenti e uscite.

Data l’entità della crisi, in assenza dell’intervento del governo la quota di imprese

fallite o uscite dal mercato sarebbe dovuta aumentare nella maggior parte dei settori produttivi, in

particol

are in quelli maggiormente colpiti dallo shock

a, come

si è visto

il loro numero è

invece

diminuito

e l’intervento del governo fosse stato distribuito uniformemente tra i diversi settori produttivi, i

fallimenti e le uscite dal mercato

sarebbero dovuti diminuire

di meno

nei settori maggiormente colpiti.

Invece, come mostrato nella Figura 3, la correlazione a livello di settore produttivo tra la riduzione

nella quota dei fallimenti e delle uscite e l’intensità dello shock Covid

è pressoch

é nulla. Vista la

diversa intensità

dello shock, è plausibile ritenere che ciò sia la conseguenza

non solo dell’

impatto

positivo delle misure di sostegno,

ma anche del fatto che

il loro

Le imprese soggette al fallimento devono superare soglie minime in termini di fatturato, attivo e indebitamento. Questo

può spiegare la di

fferenza nel

distribuzione dimensionale tra imprese uscite e fallite.

Risultati qualitativamente simili si ottengono utilizzando come misura dell’intensità dello shock (i) la variazione totale

dei ricavi nel 2020 rispetto al 2019 e (ii) la variazione d

el valore aggiunto rilevata nei Conti nazionali a livello di macro

settore.

��7 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Fig

ure 3

Variazioni

allimenti e uscite dal mercato e intensità dello shock Covid

Fallimenti

Uscite

laborazioni su dati

InfoCamere

e Agenzia delle Entrate. I settori di attività economica sono identificati in base alla

classificazione Ateco a 2 cifre. Le figure mostrano la correlazione tra tasso di crescita dei ricavi nel periodo marz

maggio

2020,

rispetto

ai corrispondenti mesi d

el 2019,

e tasso di crescita di fallimenti/uscite nel periodo marzo 2020

febbraio

2021, rispetto al periodo marzo 2019

febbraio 2020

. Le linee rosse rappresentano un modello lineare della relazione tra

le due variabili, pesato per il numero di imprese

registrate da

InfoCamere

come operanti nel 2019 in ogni settore

riporta

la stima del coefficiente di interesse e la sua deviazione standard.

La dimensione dei

marker

riflette il numero di imprese in

��8 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Figure 4

Intensità dello shock Covid

19 e

delle misure di sostegno

Moratoria

sui prestiti

Prestiti garantiti

Contributi a fondo perduto

laborazioni su dati

InfoCamere

Agenzia delle Entrate

, Anacredit, Mediocredito Centrale,

SACE e

Servizio Tesoreria dello Stato

. I settori di attività economica sono

identificati in base alla

classificazione Ateco a 2 cifre. Le figure mostrano la correlazione tra tasso di crescita dei ricavi nel

periodo marzo

maggio 2020

rispetto ai corrispondenti mesi del 2019

e take

up delle misure di

sostegno, definito come rapp

orto tra il numero di imprese beneficiarie e il numero di imprese registrate

InfoCamere

come operanti nel 2019 in ogni settore.

Le linee rosse rappresentano un modello lineare

della relazione tra le due variabili, pesato per il numero di imprese

settore

, come sopra definito.

riporta la stima del coefficiente di interesse e la sua deviazione standard.

La dimensione dei

marker

riflette il numero di imprese in ciascun settore

🔊 Listen to this