(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Si comunica che domani alle 15:30 al Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco interverrà alle [Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021](https://amdec.it/wp-content/uploads/2018/06/MANI-VISIBILI2021-programma.pdf).

Sarà possibile seguire in diretta streaming su [Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCY3paBJ6Wur81JJTS73sQiQ).

