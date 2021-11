(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Il ruolo dell’euro digitale come àncora del sistema dei pagamenti

LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Sono onorato dell’invito ricevuto a svolgere qualche considerazione sul tema della

investigazione dell’euro digitale, che verrà coordinata da una

ad alto livello

distributivi e gli ambiti di utilizzo che rispondano alle esigenze degli utenti. Il lancio di

questa fase segue la consultazione pubblica e il lavoro di sperimentazione che abbiamo

. L’avvio

della fase di investigazione non vincola in alcun modo una futura decisione sulla possibile

In questo breve intervento vorrei tentare di rispondere alla domanda: perché

non è privo di rischi per la disintermediazione dei depositi bancari, del costo e la volatilità

Si veda Urbinati et al. (2021),

A digital euro: a contribution to the discussion on technical design

L’utilizzo del contante come mezzo di pagamento sta diminuendo da anni a causa

del commercio digitale. In Italia il valore delle vendite di e-commerce è aumentato del 20

per cento nell’ultimo triennio. Un altro fattore rilevante è il cambiamento nelle abitudini

percentuali, al 58 per cento, tra il 2016 e il 2019

; i pagamenti con carta costituiscono

di pagamento digitale. Questa tendenza si è accentuata durante la pandemia, con la

con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del 2020, o addirittura di utilizzarli più

Sebbene lo stock di contante in mano al pubblico continui ad aumentare, anche in

rapporto al PIL (negli ultimi tre anni il rapporto tra il valore delle banconote in circolazione

transattive è in continuo declino. Nostre analisi mostrano che la componente transattiva

scorso anno su valori non superiori al 20 per cento, in linea con le stime per altri paesi

strumenti di pagamento a disposizione dei cittadini. Esistono vari tipi di moneta privata

con diverse tipologie di carte di pagamento, come le carte di debito, di credito e quelle

pubbliche, intermediari e altri soggetti. Il loro numero è cresciuto rispettivamente del 12

Rapporto sull’euro

Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)

Baldo et al. (2021), “

Inside the black box: tools for understanding cash circulation

Markets, Infrastructures, Payment Systems, n. 7.

contante e sul suo ruolo centrale nell’economia e su quali problemi potrebbero essere

La centralità del contante nell’ecosistema dei pagamenti deriva dal fatto che le

famiglie e le imprese accettano la moneta privata (e.g. depositi, la moneta elettronica),

che è pur sempre una passività di un ente privato e come tale soggetta ad un inevitabile

rischio di credito, perché hanno la certezza che possono convertirla in ogni momento e

valutare il valore reale delle sue disponibilità liquide. Questo stato di cose implicherebbe

privata, come la regolamentazione e la supervisione degli intermediari e l’assicurazione

Se le tendenze sulla digitalizzazione dei pagamenti proseguissero anche in futuro,

come è verosimile, questo ruolo del contante come àncora monetaria potrebbe ridursi

, cripto-attività il cui valore sarebbe

Se una parte consistente dei depositi nell’area dell’euro fosse denominata in

indebolite. Inoltre, un mercato dei pagamenti che si basasse su tecnologie controllate

altrove potrebbe essere vulnerabile a minacce esterne, incluse quelle informatiche,

riducendo la resilienza del sistema dei pagamenti e indebolendo la capacità delle autorità

In casi estremi, le imprese potrebbero arrivare a denominare in

Queste prospettive espongono i cittadini europei a rischi legati, ad esempio, allo

Di fronte a queste trasformazioni il ruolo della Banca Centrale come emittente

dell’unico strumento di pagamento privo di rischio deve adeguarsi fornendo ai cittadini

uno strumento di pagamento che trasli nel modo digitale il ruolo assunto dal contante

Una passività della Banca Centrale emessa in forma digitale disponibile per il

garantisce che il pubblico continui ad usarla nelle transazioni quotidiane riducendo il

rischio di massivo utilizzo di altri mezzi di pagamento denominati in altre valute pubbliche

Le economie di scala e di scopo tipiche degli strumenti di pagamento creano rischi

di concentrazione e di abuso di potere di mercato. L’Europa già sperimenta il predominio

di un numero limitato di fornitori di servizi di pagamento, alcuni di matrice estera sia nei

In futuro, la concentrazione potrebbe essere aumentata dalla capacità delle

servizi di pagamento in Europa e nel mondo, inizialmente associandoli ai loro prodotti

acquisire facilmente posizioni dominanti anche nei pagamenti. Ciò potrebbe far uscire

dal mercato alcuni intermediari tradizionali, ridurre la concorrenza e limitare la scelta dei

È importante promuovere attivamente la concorrenza e l’interoperabilità degli

strumenti di pagamento, per prevenire i rischi di abuso di posizione dominante da parte

di operatori di grandi dimensioni, e assicuri che le soluzioni di pagamento innovative

Un altro ambito è quello dei pagamenti transfrontalieri. Un euro digitale accessibile

ai non residenti o interoperabile con le valute digitali emesse da altre banche centrali

(CBDC) potrebbe rendere la moneta unica un mezzo di pagamento sicuro per le

attualmente esistenti in questa area, soprattutto per le micro e le piccole imprese,

raggiungimento di una crescita solida, sostenibile ed equa, soprattutto nei paesi che

L’euro digitale potrebbe inoltre contribuire a ridurre l’impatto ecologico del sistema

dei pagamenti. Recenti sperimentazioni hanno mostrato che alcune delle soluzioni su cui

Le principali qualità dell’euro digitale – sicurezza e liquidità – potrebbero

Per mitigare questi rischi, alcuni hanno suggerito di limitare le caratteristiche

dell’euro digitale a casi d’uso particolarmente innovativi e non associati ai mezzi e agli

Soluzioni basate su limiti all’uso dell’euro digitale ad alcuni casi di nicchia ne

sia usato soprattutto come mezzo di pagamento e non come forma di investimento

Questo obiettivo può essere raggiunto già nella fase di progettazione dell’euro

Potrebbero ad esempio essere previsti limiti alla quantità di euro digitale che

dell’interesse pubblico, analogamente a quanto fatto già oggi per quanto riguarda

i controlli e le restrizioni al ritiro di ingenti quantità di contanti o ai trasferimenti di

trovare il giusto equilibrio tra rendere disponibili i vantaggi di un euro digitale come

Si vedano BCE (2021),

Digital euro experimentation scope and key learnings

; e Banca d’Italia (2021),

The carbon footprint of the Target Instant Payment Settlement (TIPS) system: a comparative analysis

mezzo di pagamento e mitigare i rischi di disintermediazione o addirittura di corsa agli

In ogni caso, le caratteristiche dell’euro digitale dovranno rispondere ai tre

dei Regolamenti Internazionali e da un gruppo di banche centrali: i) non interferire o

ostacolare la capacità delle banche centrali di adempiere al loro mandato di stabilità

A valle dell’attuale fase di investigazione il Governing Council dovrà decidere se

da come evolveranno le preferenze di pagamento del pubblico e degli strumenti

Se gli scenari saranno tali da pregiudicare la capacità della Banca Centrale di

assolvere con gli strumenti tradizionali al suo mandato di preservare la stabilità dei

prezzi e in ultima analisi il valore dei risparmi dei cittadini, allora sarà necessario arricchire

il menu delle leve a disposizione. In particolare sarà necessario fornire all’economia uno

strumento di pagamento sicuro utilizzabile in un mondo digitale per accompagnare

🔊 Listen to this