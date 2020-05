(AGENPARL) – REGGIO CALABRIA, dom 31 maggio 2020

Banca d’Italia e le prospettive per l’economia italiana



Il 29 maggio il Governatore della Banca d’Italia ha presentato la “Relazione annuale”. Gli impatti del Covid 19 sull’economia, mercato del lavoro, commercio internazionale, imprese e famiglie e le previsioni di breve periodo



Presidenza – Catanzaro, 31/05/2020







29/05/2020 – La Relazione Annuale presentata dal Governatore della Banca d’Italia fornisce un quadro aggiornato degli impatti del Covid 19 sull’economia italiana nel primo trimestre 2020 e propone elementi che potrebbero contribuire a “ritrovare la via dello sviluppo” nel nuovo scenario internazionale e nazionale.



L’ECONOMIA ITALIANA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020

Il contesto macroeconomico italiano è stato influenzato negativamente dalla diffusione dell’epidemia di Covid 19.

Nel primo trimestre del 2020 il PIL – secondo le stime preliminari elaborate dall’Istat – ha registrato una flessione del 4,7 per cento; nelle regioni del Nord Ovest la contrazione è pari al -6%, nel Nord Est al -5% e nel Centro e nel Mezzogiorno è pari al 4%.

L’occupazione ha registrato un decremento congiunturale dell’0,4%; la sospensione dei licenziamenti per motivi economici e il potenziamento della Cassa Integrazione guadagni hanno mitigato gli effetti sul mercato del lavoro.

Anche l’intercambio con i mercati esteri ha registrato una battuta d’arresto, determinata sia dal calo della domanda globale che dall’interruzione delle attività produttive “non essenziali” disposta dal Governo per contrastare l’epidemia.

Pesanti ripercussioni anche sulle attività delle imprese: la produzione industriale – secondo le stime elaborate dall’Istat – ha registrato nei primi tre mesi del 2020 una flessione dell’8,4%. Dai dati dell’Indagine sulle imprese industriale e dei servizi (Invid) – realizzata dalla Banca d’Italia nel periodo 29 gennaio – 14 maggio 2020 e che ha coinvolto 3.189 imprese con almeno 20 addetti operanti nell’industria in senso stretto e nei servizi – emerge che le imprese prevedono per il primo semestre dell’anno in corso un calo del fatturato di del 26% circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I settori più colpiti saranno quelli dei servizi, ed in particolare del commercio, alberghi e ristorazione; nell’industria la contrazione dovrebbe essere più consistente per le imprese del tessile e dell’abbigliamento.

LE PREVISIONI PER IL 2020 E IL 2021

Fare previsioni nello scenario attuale non è semplice: come evidenziano i ricercatori della Banca d’Italia (2020) la carenza di informazioni statistiche affidabili e aggiornate, la dimensione geografica della pandemia e la compresenza di ingenti shock sia sul versante della domanda che dell’offerta sono solo alcuni dei fattori che incidono sulla capacità di stimare gli effetti e sulla costruzione degli scenari evolutivi.

Nel nuovo contesto gli scenari economici di breve-medio periodo sono dominati dall’incertezza: la diffusione del Covid 19 ha modificato profondamente le prospettive dell’economia internazionale e nazionale.

Secondo gli scenari formulati dal Fondo monetario internazionale, il PIL mondiale registrerà nel 2020 una forte diminuzione, anziché una modesta crescita così come previso nelle stime elaborate nel 2019.

Le previsioni per l’economia italiana non sono ottimistiche e gli scenari elaborati dai ricercatori della Banca d’Italia – sotto le ipotesi che l’allentamento delle misure di contenimento avviato nel mese di maggio prosegua gradualmente e che gli effetti della pandemia rimangano nel complesso sotto controllo nei prossimi trimestri consentendo l’uscita dalla recessione e l’avvio della ripresa in tempi rapidi – prevedono una contrazione del PIL del 9% nel 2020 ed una crescita del 4,8% nel 2021. Il crollo della domanda estera e dei flussi turistici internazionali, la caduta della domanda interna – in seguito alle sospensioni di alcune attività economiche e alle ripercussioni sull’occupazione e sui redditi e consumi delle famiglie – sono identificati come i principali fattori che contribuiranno all’andamento del Pil nel 2020.

Per le esportazioni ci si attende un calo del 15,4% nell’anno in corso, di cui la metà si stima di recuperarla nel 2021.

Sul versante occupazionale si stima una contrazione del 4% nel 2020 ed un incremento del 2,7% nell’anno successivo.



RITROVARE LA VIA DELLO SVILUPPO

“La pandemia e la recessione aprono scenari di estrema incertezza che rendono molto difficile tratteggiare i contorni dei nuovi equilibri che si andranno a definire. L’incertezza è una ragione in più per rafforzare da subito la nostra economia, per muoversi lungo quel disegno organico di riforme già per molti aspetti tracciato. I frutti di questa azione non potranno che vedersi col tempo, ma un progetto compiuto rende più chiara la prospettiva, influisce sulle aspettative, accresce la fiducia; può fondarsi su punti di forza che pure si sono andati affermando negli ultimi difficili anni”.

Secondo le analisi della Banca d’Italia nel prossimo decennio un ritorno alla crescita è possibile con adeguati interventi orientati ad accelerare la digitalizzazione dei processi e la trasformazione tecnologica, a recuperare il ritardo accumulato nelle infrastrutture tradizionali, a migliorare la qualità del capitale umano e a promuovere investimenti nelle nuove tecnologie e sul versante delle innovazioni nelle imprese.