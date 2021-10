(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 BALLOTTAGGI ROMA – BASE RIFORMISTA (PD): SITUAZIONE ALLARMANTE E FUORI DALLE REGOLE.

“Siamo ormai ad una settimana dal voto di Domenica e ancora non si è in grado di sapere chi andrà ai ballottaggi il 17 ed il 18. Siamo nella imbarazzante situazione in cui, a causa delle lungaggini burocratiche e della macchina amministrativa Capitolina, in evidente difficoltà, i magistrati della Corte d’Appello di Roma non sono ancora riusciti a comunicare ufficialmente chi andrà ai ballottaggi per l’elezione dei Presidenti di Municipio. Questa cosa, nel 2021, è francamente imbarazzante.

Specialmente se si considera che la legge elettorale prevede che si voti dopo ulteriori 15 giorni di campagna. Pensiamo per esempio al caso del municipio 6, dove l’incertezza dell’esito è ancora più grave. Ci chiediamo, ma soprattutto chiediamo alla sindaca uscente: sono rispettati i tempi previsti dalla legge?”

A comunicarlo in una nota sono i dirigenti democratici di Roma e Lazio di Base Riformista.

