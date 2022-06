(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 BALLOTTAGGI. EV-SI: SPLENDIDI RISULTATI DOVE IL CENTROSINISTRA È UNITO E HA IDEE CHIARE E INNOVATIVE

“I ballottaggi hanno evidenziato uno splendido risultato in quelle realtà dove, dopo ann,i di presenza costante, la destra viene sconfitta (come a Verona, Catanzaro, Piacenza, Alessandria, Monza e Parma) dimostrando che il centrosinistra vince se si presenta con idee chiare, proposte forti, scelte d’avanguardia, sia in campo sociale che ecologico, alleandosi anche con le formazioni più innovative del civismo. E riesce a sconfiggere un centrodestra che troppo spesso rappresenta la conservazione, difendendo fossili, nucleare e speculazioni finanziarie”.

Così, in una nota, i co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, insieme al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“I risultati di Lucca e di altre realtà, – concludono, – ci dicono che la destra, se vuole, è forte e vince, non preoccupandosi di allearsi perfino con frange neofasciste. Proprio per questo, e per riprendere la spinta propulsiva dell’alleanza progressista verde e civica di NUPES in Francia, Europa Verde e Sinistra Italiana stanno lavorando per la creazione di un’alleanza ambientalista, progressista e solidale che contrasti la spinta dei sovranisti nostrani che vorrebbero fermare la transizione ecologica per tutelare gli interessi delle lobby delle fonti fossili”.

GIANFRANCO MASCIA

