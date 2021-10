(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 BALLOTTAGGI, BINI: “PD RILANCIATO E RINFORZATO. NUOVO PUNTO DI PARTENZA”

“Oggi è un gran giorno per il nostro partito e per il centro sinistra.

Quelle di Roma e Torino, con Gualtieri e Lo Russo, sono due vittorie importanti per il nostro Paese e per il presente e futuro democratico.

Un grande risultato anche a Varese e Latina e a Savona, Isernia e Cosenza strappate al centro destra. Che si aggiunge alle vittorie del primo turno su Milano, Bologna e Napoli.

Da queste elezioni il [#PD](https://www.facebook.com/hashtag/pd?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4916CbMqGIvLYNLxKXeYjsOJCB1dpiN2ApWIoJSoyToplyIFw8XtVJeXvbECfq3vQuWWMucOcky0c0_38PUhl3xL1TFJ99m6GQS4Sso0nvbxXcfbJbyvJ7yDY33W6QgS7M5jHiHVWGKXKLcNRrhPa-8n2tg5_HbtJOjgr4KZPeH16YUqGuS-SZ21Xp1eLTlE&__tn__=*NK-R) esce rilanciato e rinforzato. Questo è un nuovo punto di partenza per il nostro partito.

Un ringraziamento a tutti gli elettori. Con l’auspicio che queste elezioni siamo da monito per una maggiore affluenza nei prossimi anni.

Buon lavoro ai nuovi sindaci!”

__________________________________

Federica Scozzari

🔊 Listen to this