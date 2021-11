(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 BALCANI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): BENE DRAGHI E RAMA, INTEGRAZIONE È INELUDIBILE ED URGENTE

“L’accordo di Dayton, che sancì la pace in Bosnia ed Erzegovina, fu siglato nel lontano novembre 1995. Fra pochi giorni ricorrerà il 26esimo anniversario di quella storica firma ed è inaccettabile che ancora non si sia arrivati, nonostante gli sforzi, ad alcuna conclusione definitiva nel processo di integrazione dei Balcani Occidentali nell’Unione Europea. Oggi il presidente Draghi ha incontrato a palazzo Chigi il premier albanese Edi Rama e ha ribadito l’urgenza di proseguire con convinzione e portare presto a compimento questo percorso. Un augurio ovviamente condiviso da Rama. Le parole di Draghi, da vero leader europeo e mondiale, siano un punto finalmente esclamativo sul processo di allargamento dell’Unione, senza lasciarsi condizionare da quanto sta avvenendo ai confini tra Bielorussia e Polonia, senza paura per il futuro”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

