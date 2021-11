(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 BALCANI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): BASTA RINVII SU QUESTIONE BALCANI

“Domani verrà siglato a Roma il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia: un passo storico, inseguito da tempo, ma che traccia la rotta condivisa dei due Paesi nel prossimo futuro, sottolineando – tra le altre cose – come priorità la questione dei Balcani. Dopo tante aperture a parole, è giunto il momento di passare definitivamente ai fatti, perché l’allargamento dell’UE ai Balcani non può più essere rimandato. 26 anni fa veniva siglato l’accordo di Dayton e, nonostante i tanti passi in avanti da parte dei Paesi balcanici, l’UE continua a temporeggiare. Auspico che l’accordo italo-francese possa portare presto ad un punto di svolta”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

