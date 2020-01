(AGENPARL) – France, mar 28 gennaio 2020

Durant la saison 2019, entre avril et septembre, les touristes ont passé 2,8 millions de nuitées dans les hôtels en Corse. Par rapport à 2018, la fréquentation diminue de 104 300 nuitées, soit une baisse de 3,6 %. Elle fait suite à quatre années de hausse consécutives. Et elle résulte du recul simultané de la clientèle en provenance de l’étranger et dans une moindre mesure de la fréquentation française.

Moteur de la croissance en 2018, la clientèle provenant de l’étranger affiche un net repli (-7,2 %). Leurs nuitées reviennent à un niveau comparable à celui de 2017. La région attire surtout les clientèles venues d’Italie et d’Allemagne mais leur fréquentation diminue respectivement de 5,7 % et de 11,1 %. Ces visiteurs sont suivis par les Suisses, en progression cette saison de 3,4 %, et par les Belges, en retrait (-6,7%).

Comparé à 2018, le fléchissement de la fréquentation hôtelière impacte la majorité des territoires de l’île ( figure 4 ), à l’exception du bassin touristique de Bastia (+0,7 %), stable grâce à une offre plus importante et une hausse des nuitées françaises.

En avant saison, d’avril à juin, la fréquentation enregistre une perte de 53 500 nuitées, soit une baisse de 4,9 %. Les nuitées du mois de mai chutent de 8,9 %. Les clientèles en provenance de France et de l’étranger diminuent fortement et simultanément. Le mois d’avril a profité d’un calendrier plus favorable mais reste toutefois en léger recul de 0,8 %. Le mois de juin affiche aussi un repli de fréquentation (-3,2 %), marqué par la chute des nuitées étrangères (-10,2%) après une forte progression en 2018.

Les hôtels 3 étoiles, qui concentrent plus de la moitié des nuitées, dessinent la

tendance de la saison en affichant un recul de 3,4 %. Les nuitées des touristes en

provenance de l’étranger sont en fort repli (-9,2 %). Malgré l’amenuisement de leur

taux d’occupation, les hôtels 4 et 5 étoiles, qui représentent 21,2 % de la fréquentation,

bénéficient d’une hausse de fréquentation de 4,9 %. Celle-ci résulte d’une transformation

du parc hôtelier, avec l’entrée de nouveaux établissements et donc d’une offre en

chambres plus conséquente (+7,0 %). Ainsi, la montée en gamme des hôtels, observée

ces dernières années, se confirme. Les 4 et 5 étoiles sont aussi la catégorie où les

séjours sont les plus longs avec une durée moyenne de 2,7 jours.

Dans les hôtels 1 et 2 étoiles et les hôtels non-classés, les séjours sont les plus

courts et continuent de raccourcir.