Ultimo weekend di Regular Season in Sardegna per il Campionato Italiano a Squadre

Tutto pronto a Maracalagonis per l’ultimo atto della regular season che dovrà definire le quattro pretendenti allo scudetto che si sfideranno nei Playoff al PalaBadminton di Milano il 14 e 15 Maggio e le due squadre retrocesse in Serie B.

Allo starter di sabato prossimo sembrano quattro le squadre favorite: le finaliste del 2021 l’SSV Bozen e il MaraBadminton che hanno entrambe 29 punti, seguite a due distanze dal RA System BC Milano e con ulteriori tre punti di distacco le Piume d’Argento.

Tanti gli scontri diretti che saranno determinanti per decidere gli accoppiamenti delle semifinali con la prima che sfiderà la quarta mentre la seconda e la terza si affronteranno tra di loro.

Già la prima giornata sarà determinante con MaraBadminton che sfiderà le Piume d’Argento e l’SSV Bozen che si troverà dinnanzi il BC Milano. Sfide importanti anche tra i diretti inseguitori con l’ASV Malles che affronta il Farco Chiari. In chiave salvezza la Città di Palermo affronterà il Boccardo Novi mentre l’SC Meran dovrà vedersela con il Decathlon Cairoli Junior BCM.

Il percorso dei sardi del MaraBadminton proseguirà con un’altra sfida di vertice contro RA System BC Milano. L’SSV Bozen sarà in campo invece opposto al Farco Chiari mentre le Piume d’Argento duelleranno con il Boccardo Novi. Gli ultimi due match vedranno il Città di Palermo contro l’SC Meran e l’ASV Malles contro lo Junior BCM.

L’ultima giornata che non prevede big match metterà comunque in palio gli ultimi fondamentali punti per centrare gli obiettivi. Le due neopromosse del Città di Palermo BC e il Decathlon Cairoli Junior BCM sfideranno due rappresentative altoatesine rispettivamente l’ASV Malles e l’SSV Bozen. Derby lombardo per l’RA System BC Milano che se la vedrà con il Farco Chiari. I padroni di casa del MaraBadminton saranno opposti al Bocardo Novi. Infine l’SC Meran cercherà gli ultimi punti salvezza contro le Piume d’Argento.

7 Giornata di Serie A

MaraBadminton – Piume d’Argento

ASV Malles – Farco Chiari (Diretta Youtube)

Città di Palermo BC – Boccardo Novi

SC Meran – Decathlon Cairoli Junior BCM

SSV Bozen – RA System BC Milano (Diretta Facebook e Youtube)

8 Giornata di Serie AMaraBadminton – RA System BC Milano (Diretta Facebook e Youtube)

Boccardo Novi – Piume d’Argento BC

ASV Malles – Decathlon Cairoli Junior BCM

SSV Bozen – Farco Chiari

Città di Palermo BC – SC Meran (Diretta Youtube)

9 Giornata di Serie A

Città di Palermo BC – ASV Malles

Boccardo Novi – MaraBadminton (Diretta Facebook e Youtube)

Farco Chiari – RA System BC Milano

SC Meran – Piume d’Argento BC (Diretta Youtube)

SSV Bozen – Decathlon Cairoli Junior BCM

Classifica di Serie A

SSV Bozen 29

MaraBadminton 29

RA System BC Milano 27

Piume d’Argento 24

Farco Chiaro 20

ASV Malles 19

Boccardo Novi 16

Città di Palermo 9

Decathlon Cairoli Junior BCM 5

SC Meran 2

