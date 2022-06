(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 [2015-03-27.jpg]

Italian International 2022, tre finali per Taipei

Si è conclusa la penultima giornata della 22esima edizione dell’Italian International 2022 che ha visto l’Asia e in particolare Taipei dominare nelle semifinali riuscendo a garantirsi la bellezza di tre finali nella giornata conclusiva del torneo.

Nel doppio maschile Taipei ha sfiorato addirittura il derby in finale, sfumato grazie ai coreani Kim Jaehwan e Dae Il Yoon che hanno sconfitto in due parziali (21-16; 23-21) Chiu Hsiang Chieh e Yang Ming Tse. Nell’altra semifinale gli atleti di Taipei Su Chiung Heng e Ye Hong Wei hanno invece superato i malesi Chia Wijie e Low Hang Yee in due set (21-19; 21-16).

La seconda finale per Taipei è arrivata nel singolare femminile con Wen Chi Hsu. I pronostici in questo tabellone sono stati rispettati, infatti la testa di serie numero due ha sconfitto la malese Gon Jin Wei costretta al ritiro nel corso del match e domani affronterà la testa di serie numero uno l’indiana Malvika Bansod che oggi si è imposta in tre set (12-21; 21-16; 21-15) sulla connazionale Tanya Hemanth.

L’ultima finale per Taipei sarà invece quella di doppio femminile dove Hsu Ya Ching e Lin Wan Ching, oggi hanno sconfitto le coreane Kim Min Ji e Seung Yeon Seong (21-19; 21-17) e domani sfideranno le singaporiane Yujia Jin e Wong Jia Ying Crystal che hanno battuto in tre parziali (13-21; 21-13; 21-13) le inglesi Chloe Birch e Jessica Pugh.

Finale particolare quella del singolare maschile che vedrà affrontarsi due giovani arrivati entrambi dalle qualificazioni, il danese e unico europeo rimasto in gara Magnus Johannesen e l’indonesiano Christian Adinata. Johannesen (classe 2002) ha sconfitto in semifinale il cinese di Taipei Lu Chia Hung (25-23; 21-15) mentre Adinata (classe 2001) si è imposto sul connazionale Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (21-15; 21-14).

Nell’atto conclusivo del doppio misto troveremo infine i thailandesi Ruttanapak Oupthong e Chasinee Korepap, vincenti sugli inglesi Ethan Van Leeuwen e Chloe Birch (21-17; 21-15) e domani opposti agli indonesiani Zachariah Josiajno Sumanti e Hediana Julimarbela vittoriosi anche loro sui connazionali Dejan Ferdinansyah e Gloria Emanuelle Widjaja in tre set (17-21; 21-18; 21-14).

In mattinata si è invece interrotto il percorso di Martina Corsini e Judith Mair che sono state superate in due set (21-13; 21-12) dalle finaliste di Singapore Jin e Wong. Le azzurre sono comunque riuscite a conquistare punti importanti in chiave ranking che le permetteranno di effettuare un ulteriore passo avanti nella classifica mondiale.

“Edizione positiva per gli azzurri, certificata soprattutto dall’alto livello tecnico del torneo viste le molte presenze asiatiche – le parole del Direttore Tecnico Lorenzo Pugliese -. I nostri atleti si sono mostrati competitivi, lottando alla pari con gli avversari. Da sottolineare certamente il risultato del doppio femminile ma anche tutti gli altri che sono stati capaci di centrare gli obiettivi stabiliti”.

Tutti i match dell’Italian International 2022 sono visibili su badmintoneurope.tv.

