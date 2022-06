(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 [2015-03-27.jpg]

Italian International 2022, doppietta per l’Indonesia e Taipei

Si è conclusa oggi al PalaBadminton la 22esima edizione dell’Italian International che ha visto protagonisti assoluti gli atleti asiatici, in particolare quelli provenienti dall’Indonesia e da Taipei che sono stati in grado di guadagnarsi due ori ciascuno.

La doppietta indonesiana è arrivata grazie al successo nel doppio misto e nel singolare maschile. Nel doppio Zachariah Josiahno Sumanti e Hediana Julimarbela hanno sconfitto in due set (22-20; 21-9) i thailandesi Ruttanapak Oupthong e Chasinee Korepap e due parziali (21-16; 21-15) sono bastati anche al giovane Christian Adinata per avere la meglio sul danese Magnus Johannesen.

Il doppio successo di Taipei invece è arrivato tutto al femminile. Infatti nel singolare femminile Wen Chi Hsu ha dominato in due set (21-9; 21-11) la testa di serie numero uno del seeding, l’indiana Malvika Bansod e netto è stato anche il trionfo di Hsu Ya Ching e Lin Wan Ching nel doppio femminile, al termine di due set perfetti contro le singaporiane Yujia Jin e Wong Jia Ying Crystal, superate con un doppio 21-8.

Taipei avrebbe anche realizzato una storica tripletta se Ching Heng e Ye Hong Wei non avessero trovato sul proprio percorso i coreani Kum Jaehwan e Dae Il Yoon, capaci di conquistare l’oro in due set (21-14; 21-19).

“Sono estremamente soddisfatto dell’andamento di questa manifestazione internazionale – le parole del Presidente Carlo Beninati al termine del torneo -. A confermare la bontà di questa edizione gli oltre 500 iscritti e le quasi 50 nazioni presenti, questo ha innalzato il livello tecnico ma i nostri azzurri non hanno affatto demeritato, anzi sono riusciti a strappare importanti risultati. Infine voglio ringraziare la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano per il sostegno che hanno dato all’evento”.

Hanno premiato gli atleti insieme al Presidente Federale Carlo Beninati, il Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi della Regione Lombardia Antonio Rossi e il Consigliere Comunale di Milano e Presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Alessandro Giugni.

L’Italian International si è svolto con il Patronato della Regione Lombardia, e con il Patrocinio del CONI, del CIP, del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano, deI Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, del Gruppo Sportivo Polizia di Stato, delle Fiamme Azzurre e delle Fiamme Gialle. L’evento ha ricevuto anche il supporto di Lab 3.11 (fornitore di carrozzine per il Para-Badminton), di Eleven Sport, di ActionAid, di Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. Shuttle Sponsor sarà RSL e infine come da tradizione il Corriere dello Sport si conferma come Media Partner.

