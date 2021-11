(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 [2015-03-27.jpg]

INCONTRO A ROMA TRA IL PRESIDENTE BENINATI E LA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT VALENTINA VEZZALI

Il Presidente della Federazione Italiana Badminton Carlo Beninati ha incontrato, oggi pomeriggio a Roma, la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, accompagnato dal Segretario Generale della FIBa Giovanni Esposito.Nell’ambito dell’incontro sono state illustrate le peculiarità del mondo del Badminton italiano con le prospettive di sviluppo federali.La Sottosegretaria Valentina Vezzali, ha confermato la sua indole sportiva dimostrando molto interesse per i progetti illustrati ed è stata invitata a partecipare alle finali del “Decathlon Perfly Italian International 2021” che si svolgeranno al PalaBadminton di Milano il 19 dicembre p.v..

