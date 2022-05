(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 [2015-03-27.jpg]

Finale Scudetto inedita tra l’SSV Bozen e le Piume d’Argento

Sarà una finale scudetto inedita, quella che dovrà decidere domani mattina al PalaBadminton chi vincerà lo scudetto 2022. A sfidarsi domani saranno in campioni in carica dell’SSV Bozen e le Piume d’Argento, che riportano in finale una squadra siciliana dopo la Mediterranea Badminton.

Perfetto il cammino dell’SSV Bozen che ha chiuso la sua semifinale con un netto 3-0 contro il MaraBadminton. Gli altoatesini hanno conquistato senza troppi patemi il doppio femminile dove Yasmine Hamza e Mariya Mitsova hanno superato in due set (21-13; 21-15) Sara Lundgaard e Amalie Cecilie Kudsk. Più lottati gli altri due punti con Giovanni Greco e Daniel Nikolov che si sono imposti in due set (21-19; 21-18) su Adriano Viale e Christopher Vittoriani e con Mariya Mitsova che ha avuto la meglio di Gianna Stiglich sempre in due parziali (24-22; 21-15).

Pieno di emozioni il percorso delle Piume d’Argento che si sono trovate subito sul 2-0 grazie alle vittorie nei doppi. I siciliani si sono portati avanti con Hannah Pohl ed Helina Ruutel che hanno sconfitto Beatriz Corrales e Martina Corsini (21-18; 21-16). Stessa sorte è toccata a Gianmarco Bailetti e Giovanni Toti sconfitti da Luis Aniello La Rocca e David Salutt. L’RA System BC Milano si riportata in corsa con i singolari dove Beatriz Corrales e Giovanni Toti non hanno lasciato scampo a Hannah Pohl (21-11; 21-8) e Matteo Galati (21-8; 21-7). Nel doppio misto decisivo David Salutt e Helina Ruttel con un doppio 21-18 hanno superato Gianmarco Bailetti e Martina Corsini, continuando così a sognare lo scudetto.

Ancora aperta la lotta per la promozione dove soltanto Castel di Iudica ha abbondato la corsa. I siciliani infatti hanno ceduto per 4-1 all’ASV Uberetsch e per 5-0 a Brescia Sport Più. Doppio successo invece per Le Saette che hanno superato per 3-2 sia l’ASV Uberetsch che Brescia Sport Più.

Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=4EC6D824-A4B8-404C-9136-294CAFB364F1

__________________

Twitter:@FederBadminton

Facebook:www.facebook.com/FederazioneItalianaBadminton/

Instagram: FederBadminton

[2015-03-27.jpg]

🔊 Listen to this