European Championships

Continua il sogno azzurro

Continua il sogno azzurro ai Campionati Europei di Madrid grazie alle due coppie di doppio femminile che per la prima volta nella storia sono riuscite entrambe a raggiungere gli ottavi di finale.

Due match entrambi gestita in maniera egregia e che hanno visto Martina Corsini e Judith Mair imporsi in due set (21-12; 21-10) sulle portoghesi Adriana e Sonia Goncalves e Katharina Fink e Yasmine Hamza sconfiggere sempre in due parziali ma più tesi (21-16; 22-20) le ceche Alzbeta Basova e Michaela Fuchsova.

“Abbiamo rotto il ghiaccio – esordiscono con il sorriso sulle labbra Corsini e Mair – sentivamo la pressione dell’esordio e sapevamo di essere favorite ma dovevamo dimostrarlo poi sul campo. Ci siamo subito sciolte ed abbiamo giocato bene: quindi siamo soddisfatte. Domani sarà dura ma la pressione stavolta passa alle avversarie, noi non abbiamo nulla da perdere e faremo la nostra partita”.

“Siamo molto soddisfatte – le parole di Hamza e Fink – abbiamo controllato fin dall’inizio tutti i fattori necessari per poter vincere e abbiamo meritato questa bella soddisfazione. Alla fine il pubblico ci ha anche supportato ed è stata una bellissima esperienza uscire dal campo tra gli applausi della gente”.

Domani le due coppie saranno chiamate a due difficili incontro con Corsini e Mair che se la vedranno con le teste di serie numero tre del seeding le danesi Amalie Magelund e Freja Ravn, mentre saranno le tedesche Linda Efler e Isabel Lohau, teste di serie numero quattro, le opponenti di Fink e Hamza.

Ha invece soltanto sfiorato il passaggio del turno Fabio Caponio, vicino alla vittoria contro lo svedese Felix Burestedt, già atleta olimpico a Tokyo 2020. L’azzurro dopo aver vinto il primo set ha ceduto il secondo al suo avversario che ha avuto bisogno dei vantaggi nel terzo e decisivo set (19-21; 21-16; 23-21) annullando anche a Caponio un match point.

Complicati come da pronostico infine i match di Yasmine Hamza opposta alla turca Neslihan Yigit, numero 30 al mondo che si è imposta in due set (21-11; 21-9) e di Giovanni Greco e Kevin Strobl che sempre in due parziali (21-13; 21-16) hanno ceduto agli azeri Ade Resky Dwicahyo e Azmy Qowimuramadhoni.

Link del Torneo e orario dei match: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/matches?id=01ED9B4E-C494-490E-ADD0-7D3289D8D3ED&d=&c=ITA

