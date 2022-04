(AGENPARL) – lun 25 aprile 2022 European Championships

Buona la prima per Caponio che raggiunge i sedicesimi

Si apre con una vittoria il Campionato Europeo di Fabio Caponio a Madrid. L’azzurro ha superato in due set 21-15; 21-3 lo scozzese Callum Smith.

“All’inizio ero un po’ teso ed il primo set è stato incentrato soprattutto sullo studio dell’avversario – le parole di Caponio – Devo dire che quando ho iniziato a mettergli pressione le cose sono andate molto meglio e per questo sono soddisfatto. Continuare su questa strada è importante: posso solo fare meglio e trovare quel giusto equilibrio che mi porti verso l’eccellenza. Domani mi aspetto una bella partita, lo svedese Felix Burestedt ha partecipato ai Giochi di Tokyo. Sarà una sfida molto interessante”.

Domani oltre a Caponio scenderanno in campo anche tutti gli altri azzurri con Yasmine Hamza che se la vedrà nel singolare con la turca Neslihan Yigit, testa di serie numero sei del seeding e numero trenta al mondo. Nel doppio femminile invece insieme a Katharina Fink affronterà le ceche Alzbeta Basova e Michaela Fuchsova. Saranno portoghesi invece le avversarie dell’altra coppia azzurra di doppio femminile, quella formata da Martina Corsini e Judith Mair, che dovranno sfidare Adriana e Sonia Goncalves.

Infine Giovanni Greco e Kevin Strobl nel doppio maschile si contenderanno il passaggio del turno con gli azeri Ade Resky Dwicahyo e Azmy Qowimuramadhoni.

Link del Torneo con orari di gioco: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/matches?id=01ED9B4E-C494-490E-ADD0-7D3289D8D3ED&d=&c=ITA

__________________

Twitter:@FederBadminton

Facebook:www.facebook.com/FederazioneItalianaBadminton/

Instagram: FederBadminton

[2015-03-27.jpg]

🔊 Listen to this