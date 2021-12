(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 [2015-03-27.jpg]

El Salvador International

Gli azzurri fanno il pieno di medaglie con 2 Argenti e 2 Bronzi

Si conclude con quattro medaglie la tournee panamericana che ha coinvolto la nazionale di Badminton. Un bottino davvero ricco e frutto delle belle prestazioni che hanno coinvolto gli azzurri in tutte le discipline.

Ieri nelle due finali disputate sia Fabio Caponio insieme a Giovanni Toti che Katharina Fink con Yasmine Hamza sono stati fermati al terzo set salendo così sul secondo gradino del podio. In entrambi i casi il successo è andato a due coppie brasiliane che hanno però avuto bisogno di ricorrere al terzo set per avere la meglio degli azzurri. Caponio e Toti infatti sono stati superati da Jonathas Mathias e Arthur Silva Pomoceno (21-11; 14-21; 21-17) mentre Fink e Hamza sono state battute da Sania Lima e Tamires Santos (21-12; 13-21; 21-13).

Proprio le brasiliane Lima e Santos non hanno permesso nel doppio femminile una finale tutta italiana, superando anche in quel caso al terzo set (21-18; 18-21; 21-16) l’altra coppia azzurra formata da Martina Corsini e Judith Mair che si è dovuta quindi accontentare del bronzo. L’ultima medaglia è arrivata con Yasmine Hamza che non è riuscita a bissare la finale di doppio femminile, superata in semifinale di singolare femminile in due set (21-11; 21-12) dalla statunitense Ishuka Jaiswal.

“Siamo molto soddisfatti del 2021 dei nostri Azzurri e Azzurrini – le parole del Presidente Carlo Beninati -, infatti ieri sono arrivate anche altre due medaglie conquistate a livello giovanile a Cipro. Certamente queste ultime quattro sottolineano maggiormente il lavoro svolto e quello ancora da portare a termine, puntando in maniera decisa verso la prossima edizione dei giochi olimpici di Parigi 2024”.

