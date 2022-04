(AGENPARL) – dom 17 aprile 2022 [2015-03-27.jpg]

Due ori e un argento per gli Azzurrini a Cipro

Si conclude con due ori e un argento l’esperienza cipriota per gli azzurrini impegnati a Nicosia. Eroe di giornata Luca Zhou capace di centrare il gradino più alto del podio sia nel singolare maschile che nel doppio maschile insieme ad Alessandro Gozzini mentre l’altra medaglia, quella di argento, è arrivata grazie a Gianna Stiglich.

Giornata perfetta per Zhou nel singolare maschile dove non ha lasciato neanche un set agli avversari. L’azzurrino ha prima sconfitto l’ungherese Kean Gabor Kigyos (23-21; 21-6) e in finale si è imposto su un altro magiaro, Adam Konczol, superato con un doppio 21-14.

Nel doppio maschile Zhou e Gozzini invece hanno dovuto ricorrere in entrambi i match al terzo set. In semifinale gli azzurrini hanno sconfitto prima gli ungheresi Csanad Horvath e Barnabas Toth (15-21; 21-11; 21-15) per poi vincere la finale contro i tedeschi Hannes Bluhdorn e Kjell Wagener (16-21; 21-17; 21-16).

Gianna Stiglich ha invece lottato fino alla fine in finale contro la thailandese Sirada Roongpiboonsopit, vittoriosa solo dopo il terzo set (19-21; 21-10; 21-13). L’azzurrina precedentemente in semifinale aveva sconfitto la ceca Lucie Krulova in due set (21-10; 22-20).

Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=EE0DCAA5-7CC9-4E3D-86DD-9F27A5B328E1

