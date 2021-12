(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 [2015-03-27.jpg]

Decathlon Perfly Italian International

Domani al PalaBadminton si assegnano i titoli

Tutto pronto al PalaBadminton per assegnare i titoli del Decathlon Perfly Italian International dopo i quarti e le semifinali di oggi.

I protagonisti principali domani saranno tutti europei e in particolare danesi, inglesi e tedeschi.

Nel doppio maschile la finale sarà tutta danese con Kristian Kraemer e Marcus Rindshoj che hanno superato i francesi Samy Corvee e Yanis Gaudin (21-11; 21-9) e domani se la vedranno con Willian Kryger Boe e Christian Faust Kjaer che hanno invece vinto ai vantaggi del terzo set (15-21; 24-22; 22-20) con gli inglesi Rory Easton e Zach Russ. Kraemer e Rindshoj avevano invece sofferto ai quarti di finale contro gli azzurri Gianmarco Bailetti e David Salutt che hanno ceduto ai finalisti soltanto al terzo set (20-22; 21-14; 21-10).

Altra finale con presenza danese sarà quella di doppio misto dove Jesper Toft e Clara Graversen, dopo la vittoria con i serbi MIhajlo Tomic e Andjela Vitman (21-19; 21-17) si sono assicurati la finale contro gli inglesi Rory Easton e Annie Lado che hanno regolato in due set (21-12; 21-11) i russi Lev Barinov e Anastasiia Boiarun.

Tutti giovani i finalisti dei singolari. Nel femminile la 2003 svedese Edith Urell, che ha superato l’ungherese Daniella Gonda in tre set (21-19; 11-21; 21-11), domani dovrà vedersela con l’ucraina classe 2004 Polina Buhrova, anche vincente con un’altra ugherese Agnes Korosi battuta in due set (21-16; 21-18). A stupire nel maschile è stato certamente il francese Alex Lanier, del 2005 che ha lasciato poche chance al danese Karan Rajan Rajarajan, battuto in due set (21-19; 21-12). Domani il transalpino sfiderà il ceco Jan Louda, classe 1999, che ha regolato in due set (21-13; 21-14) il danese Martin Bundgaard.

Tutta tedesca infine la finale di doppio femminile con Annabella Jaeger e Leona Michalski vincenti sulle svedesi Moa e Tilda Sjoo (21-13; 21-17) che se la vedranno con le connazionali Stine Kuespert ed Ema Moszczynski, che hanno battuto nell’ultimo match di giornate le russe Anastasiia Boiarun e Alena Iakovleva in tre set (16-21; 23-21; 21-18).

Il Decathlon Perfly italian International ha ottenuto il Patrocinio del CONI, del CIP, del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano, della Regione Lombardia, deII‘Esercito Italiano e il supporto di Lab 3.11 (fornitore di carrozzine per il Para-Badminton), di Decathlon Perfly (sponsor tecnico), di Eleven Sport, dell’istituto per il Credito Sportivo, di ActionAid, di Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. L’evento è realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per Io Sport. Infine come da tradizione il Corriere dello Sport si conferma come Media Partner.

Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/matches?id=39000C91-2B47-4CF2-B3AE-A66E6DF752E7&d=&c=ITA

__________________

Twitter:@FederBadminton

🔊 Listen to this