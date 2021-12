(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 [2015-03-27.jpg]

Decathlon Perfly Italian International

Al PalaBadminton si sfidano i migliori

Il PalaBadminton si trasforma nuovamente nell palcoscenico delle migliori sfide del Badminton internazionale grazie al ritorno, dopo due anni di assenza, del Decathlon Perfly Italian International.

Le emozioni non sono certamente mancate visto l’alto livello degli oltre 200 partecipanti. Giornata con sentimenti alternanti anche per i colori azzurri con Manuel Scafuri che, insieme alla cipriota Eleni Christodoulou, è riuscito a superare le qualificazioni di doppio misto e domani sfiderà i temibili russi Lev Barinov e Anastasiia Boiarun. Oggi la coppia ha sconfitto in tre lottati set (18-21; 21-19; 21-13) gli azzurri Calle Fredholm ed Emma Piccinin.

Si sono fermati invece al secondo match di qualificazione nel singolare maschile Calle Fredholm e Tonni Zhou che dopo un ottimo debutto rispettivamente contro il moldavo Nicolai Condratiuc (21-7; 21-9) e l’australiano Athi Selladurai (19-21; 25-23; 21-12). Fredholm poi è stato superato dallo svizzero Soen Rimmer (21-14; 21-18) mentre Zhou ha ceduto in due set (21-16; 21-13) al tedesco Holtschke.

Nel doppio femminile Emma Piccinin e Rebecca Tognetti hanno lasciato il torneo contro le svizzere Marianna aellen e Franca Schmid, vittoriose in due set (21-17; 21-14). Stessa sorte è toccata a Nicolò Volpi nel singolare e nel doppio misto. L’azzurro nel singolare maschile è stato superato dal tedesco Kian-Yu Oei (21-11; 21-15) mentre nel doppio misto insieme a Rebecca Tognetti ha sconfitto prima i greci Paschalis Melikidis (21-17; 21-9) e infine si è dovuto arrendere ai francesi Kimi Lovang ed Emelie Drouin (21-11; 21-17).

Domani debutteranno Enrico Baroni nel singolare maschile contro il danese Karan Rajan Rajarajan e nel doppio maschile Gianmarco Bailetti e David Salutt contro i francesi Natan Begga e Kimi Lovang. Infine Manuel Scafuri sarà impegnato anche nel doppio maschile dove insieme a Calle Fredholm sfiderà i danesi Kristian Kraeme e Marcus Rindshoj.

Il Decathlon Perfly italian International ha ottenuto il Patrocinio del CONI, del CIP, del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano, della Regione Lombardia, deII‘Esercito Italiano e il supporto di Lab 3.11 (fornitore di carrozzine per il Para-Badminton), di Decathlon Perfly (sponsor tecnico), di Eleven Sport, dell’istituto per il Credito Sportivo, di ActionAid, di Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. L’evento è realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per Io Sport. Infine come da tradizione il Corriere dello Sport si conferma come Media Partner.

Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/matches?id=39000C91-2B47-4CF2-B3AE-A66E6DF752E7&d=&c=ITA

