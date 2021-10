(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 [2015-03-27.jpg]

Campionati Italiani Junior e Under Decathlon Perfly 2021

Torna a Milano lo spettacolo del Badminton

Ritornano, dopo l’assenza forzata del 2020, i Campionati Italiani Junior e Under Decathlon Perfly 2021 che si svolgeranno al Centro Tecnico Federale – PalaBadminton di Milano.

A contendersi i 20 titoli italiani in palio ci saranno 148 giovani atleti provenienti da 10 regioni italiane (Alto Adige, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto) e da 34 club.

Il club più numeroso, candidato anche al 12esimo successo consecutivo nella coppa a squadre è l’ASV Malles, che si presenta con 31 atleti e guida così l’Alto Adige come regione più numerosa tra cui spicca anche l’ASV Uberetsch con 17 presenze.

Importante la presenza anche dei padroni di casa della Lombardia che con 10 club e 34 atleti sono la seconda regione più rappresentata seguiti dalla Sicilia con 22 atleti provenienti da 8 diverse realtà.

Tantissimi i duelli di alto livello tecnico a partire dalla categoria Junior dove Alessandro Gozzini (GSA Chiari) e Luca Zhou (ASV Malles), compagni di doppio maschile, saranno invece avversari nel singolare maschile (possibile incrocio in semifinale) e nel doppio misto (possibile incrocio in finale). Sfida entusiasmante anche nel comparto femminile con Yasmine Hamza (SSV Bozen) che dovrà vedersela con Emma Piccinin (BC Milano).

Lo schema si ripeterà anche tra gli Under 17 dove i due azzurrini Marco Danti (ASV Uberetsch) e Simone Piccinin (Junior BC Milano) si sfideranno nel singolare maschile e nel doppio misto mentre nel doppio maschile saranno accoppiati nella ricerca del successo. A livello femminile la favorita della vigilia è Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro) che dovrà guardarsi le spalle da un trio agguerrito formato da Margot Barbosa (Junior BC Milano), Irene Guarneri (Brescia Sport Più) e Elettra Zampini (Badminton Senigallia).

Nella categoria Under 15 Zyver De Leon (Junior BC Milano) proverà a realizzare la tripletta e sulla sua strada troverà Ruben Fellin (Sport Promotion Bolzano), Massimo Grotti (Modena Badminton) e Davide Izzo (Piume d’Argento). Tutta altoatesina invece la sfida a livello femminile tra Katharina Koessler (SSV Bozen) e Sofia Galimberti (ASV Uberetsch).

Gli under 13 invece vedranno favoriti ai blocchi di partenza tra i maschi Alessio Catalfamo (Le Saette) e Francesco De Stefani (ASV Malles) mentre a livello femminile la contesa dovrebbe essere tra Margherita Tognetti (Junior BC Milano) e Julia Kostner (ASV Uberetsch).

I Campionati Italiani Junior e Under Decathlon Perfly 2021 si svolgeranno con il Patrocinio del CONI, del CIP, del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano, della Regione Lombardia e con il supporto di Lab 3.11 (fornitore di carrozzine per il Para-Badminton), di Decathlon Perfly (sponsor tecnico), di Winner (fornitore materiale premiazioni), di Eleven Sport, dell’Istituto per il Credito Sportivo, di ActionAid, di Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere.

Tutti i giorni sarà possibile seguire quattro campi in diretta streaming sul canale Federale Youtube e uno di questi in diretta Facebook.

Programma delle Gare

Giovedì 21 Ottobre ore 15.00-19.00

Venerdì 22 Ottobre ore 09.00-20.00

Sabato 23 Ottobre ore 09.00-20.00

Domenica 24 Ottobre ore 09.00-13.00 (Finali)

__________________

🔊 Listen to this