Campionati Italiani Junior e Under Decathlon Perfly 2021

Spettacolo ed emozioni al PalaBadminton per le semifinali

Spettacolo ed emozioni fortissime hanno caratterizzato la penultima giornata dei Campionati Italiani Junior e Under Decathlon Perfly 2021 con tanti match emozionanti e un pubblico che è tornato protagonista ed ha incitato i giovani talenti che si sono alternati sul parquet del Centro Tecnico Federale – PalaBadminton di Milano.

Dopo tre giorni di gare sono ancora cinque gli atleti in corsa per realizzare il triplete. Tra gli junior continuano a sperare nel colpo grosso Yasmine Hamza (SSV Bozen) e Alessandro Gozzini (GSA Chiari). Un atleta solo per le altre categorie è ancora in lizza per i tre titoli: per gli Under 17 Marco Danti (ASV Uberetsch), per gli Under 15 Zyver De Leon (Junior BC Milano) e per gli under 13 Margherita Tognetti (Junior BC Milano).

Emozioni a non finire tra gli junior dove Alessandro Gozzini e Luca Zhou (ASV Malles) hanno strappato applausi per il gioco e il loro fair play. A spuntarla alla fine è stato il clarense che si è imposto in tre set (17-21; 21-13; 21-18). Domani Gozzini sfiderà Matthias Frank (ASV Malles) che ha sconfitto in due set (21-10; 21-13) Biagio Pierno (BC Celeste). Gozzini e Zhou saranno impegnati insieme invece nel doppio maschile, dopo la vittoria (21-18; 21-17) con Mathias De Stefani e Jan Gurschler (ASV Malles) e domani sfideranno Thomas Bianchi e Marco Manfrinetti, vincenti su Marco Barthalemy e Alessandro Stan (Junior BC Milano/Boccardo Novi) in due set (21-18; 21-17). L’altra stellina a brillare è stata quella di Yasmine Hamza che ha vinto nettamente con un doppio 21-10 nel singolare contro Adele Bobbio (Acqui Badminton) e in coppia con Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro) ha conquistato l’atto conclusivo anche nel doppio femminile superando in due set (21-4; 21-5) Greta Dosel e Vera Stampfer (ASV Uberetsch). Domani Hamza sfiderà due volte Emma Piccinin (BC Milano) che oggi ha battuto (21-12) nel singolare Anna Sofie De March (ASV Malles) e nel doppio in coppia con Bobbio sempre in due set (21-16; 21-13) si è imposta su Linda Bernasconi (BC Lario) e De March.

Tra gli under 17 Marco Danti si è confermato ad altissimo livello grazie alla vittoria (21-16; 21-19) su Luca Bellazzi (Junior BC Milano) e domani affronterà Simone Piccinin (Junior BC Milano) vincente su Emmanuel Perna (Castel di Iudica) in due set (21-17; 21-14). Danti e Piccinin hanno conquistato anche la finale di doppio maschile giocando in coppia e superando Alexander Giuliani e David Spitaler (ASV Uberetsch) e domani sulla loro strada troveranno Vincenzo Calderaro e Emmanuel Perna (Castel di Iudica) vittoriosi oggi (21-12; 21-19) su Luca Bellazzi e Matteo Galati (Piume D’Argento). Nel singolare femminile Gianna Stiglich ha superato Elettra Zampini (Badminton Senigallia) in due set (21-6; 21-3) e ora si troverà d’innanzi Margot Barbosa (Junior BC Milano) giunta al successo contro Irene Guarneri (Brescia Sport Più) in due set (21-14; 21-16). Nel doppio femminile sfida tutta altoatesina tra Anna Hohenneger e Carolin Rauner (ASV Malles) e Lisa Kleinrubatscher e Katharina Koessler (ASV Uberetsch/SSV Bozen); le prime hanno sconfitto (21-18; 19.21; 21-14) Martina Beccari e Lucrezia Chittò (GSA Chiari) mentre le seconde si sono imposte su Barbosa/Guarneri (22-20; 21-17).

Zyver De Leon si attesta come favorito nell’under 15 e dopo la finale di doppio misto ha conquistato anche quella di singolare e doppio maschile. Il meneghino ha sconfitto (21-9; 21-13) Ruben Fellin (Sport Promotion) e in coppia con Massimo Grotti (Modena Badminton) ha avuto la meglio (21-13; 21-11) su Alex Bianchi e Marco Polito (Genova BC/Padova Badminton). Domani De Leon se la vedrà con Davide Izzo (Piume d’Argento) sia nel singolare che nel doppio maschile. Il palermitano infatti ha trovato il successo su Grotti (21-9; 21-4) nel singolare maschile e (21-17; 21-13) in coppia con Tobias Andergassen (ASV Uberetsch) su Ruben Fellin e Manuel Pircher (ASV Uberetsch). Sfida tutta interna tra atlete dell’ASV Uberetsch nel singolare femminile con Anna Hell che sfiderà Sofia Galiberti, le due hanno sconfitto rispettivamente Katharina Koessler (21-8; 21-17) e Maria Lara De March (ASV Malles) (21-18; 21-15). Galimberti e Hell torneranno in campo insieme anche nel doppio femminile dopo aver battuto (21-19; 11) Alessia e Sabrina Pellitteri (Città di Palermo). Le due altoatesine sfideranno De March e Viola Torres (Junior BC Milano) vittoriose (21-10; 21-9) su Lena Malleier e Melanie Streiter (ASV Uberetsch).

Tra gli Under 13 è stata Margherita Tognetti la più talentuosa, sconfiggendo nel singolare Josefine Ebner (ASV Uberetsch) in due set (21-13; 21-4) e nel doppio in coppia con Pia Kopania (ASV Malles) Ganie Baruti e Greta Zilli (ASV Malles) (21-5; 21-1). Domani Tognetti sfiderà sia nel singolare che nel doppio Julia Kostner (ASV Uberetsch) che ha sconfitto Kopania (21-16; 21-12) nel singolo e in coppia con Ebner, Franzi Hellrigl e Mara Stricker (21-6; 21-12) (ASV Malles) nel doppio. A livello maschile doppia finale per Alessio Catalfamo (Le Saette) con il siciliano che ha sconfitto (21-9; 22-20) nel singolare Anton Gurschler (ASV Malles) e nel doppio insieme proprio a Gurschler ha superato (21-9; 21-8) Jakob Noggler e Noah Thoeni (ASV Malles). Catalfamo affronterà nel singolare Francesco De Stefani (ASV Malles) vittorioso (21-16; 21-10) su Ahmad Hussain Nasir (Boccardo Novi) mentre nel doppio dovrà vedersela con Nasir e Matteo Pessina (Oratorio 2B) che hanno battuto (21-17; 21-15) Franz Patscheider e Adrian Telfser (ASV Malles).

