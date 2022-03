(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 [2015-03-27.jpg]

Ancora un bronzo per De Marco

Si conferma un ottimo periodo per Rosa De Marco che dopo la medaglia di bronzo conquistata nel primo torneo in Spagna si è confermata anche all’Iberdrola Spanish Para-Badminton International, bissando la medaglia di bronzo.

L’azzurra in semifinale è state fermata dalla testa di serie numero uno del seeding, la temibile giapponese Kaede Kameyama, che si è imposta in due lottati set (21-14; 21-15).

Nei quarti di finale l’azzurra al termine di un match lottato (21-16; 21-19) era riuscito però a superare un’altra nipponica Haruka Fujino, testa di serie numero 5 del seeding.

Link del Torneo: https://bwfpara.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=d40a7f4b-4239-4cc6-b6ba-adf45e30db8a&player=180

