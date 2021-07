(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Azerbaigian: Papatheu (FI), grande soddisfazione per intesa con Armenia su mine

“Grande soddisfazione per l’intesa in base alla quale c’è stata la consegna da parte dell’Azerbaigian di 15 armeni detenuti, in cambio di mappe contenenti la localizzazione di 97.000 mine anti carro e antiuomo nel distretto di Aghdam”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “E’ con immensa gioia che apprendo che si è avviato un processo di pacificazione tra Azerbaigian ed Armenia. Sono lieta soprattutto per i civili, che pagano sempre il prezzo più alto nelle guerre – continua la parlamentare azzurra in una nota -. Come rilevato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, l’uso di armi esplosive nelle zone popolate comporta danni notevoli a livello umanitario. E a complicare la situazione contribuisce anche la pandemia da Covid-19”. Papatheu conclude: “In Azerbaigian, dall’inizio del conflitto negli anni ‘90 al 30 dicembre 2020, si contano oltre 4.000 morti e feriti a causa delle mine, di cui 150 a partire dallo scorso novembre, la maggior parte dei quali civili. Numeri drammatici che si aggiungono a quelli di Paesi, come l’Afghanistan, dove si segnalano 88.820 vittime civili, di cui il 30 per cento bambini”.

