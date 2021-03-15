(AGENPARL) – PIEVE FISSIRAGA (LO), lun 15 marzo 2021
AVVISO PUBBLICO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA IN
CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO
DELL’ EMERGENZA COVID-19
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA IN
CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO
DELL’ EMERGENZA COVID-19
DAL 15/03/2021 AL 25/03/2021
Fonte/Source: https://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it/it-it/avvisi/2021/uffici-comunali/avviso-pubblico-contenente-i-criteri-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-favore-delle-attivita-in-difficolta-economica-189880-1-84453dc2196f4097f202c3edaba93e94