lunedì, Marzo 15, 2021
Breaking News

GELOOFSBRIEVEN AMBASSADEURS INDIA, BULGARIJE EN DOMINICAANSE REPUBLIEK

SUSTAINABLE FINANCE TAXONOMY FOR THE AVIATION SECTOR

ROACO: SIAMO IN PRIMA LINEA PER AIUTARE I SIRIANI A NON FUGGIRE

BLUTEC, VENERDì INCONTRO AL MISE

MOZAMBICO, ALLARME CARITAS: A DUE ANNI DAI CICLONI, A RISCHIO LA SICUREZZA…

ASTRAZENECA, CHIGI: SOSPENSIONE CAUTELATIVA IN ATTESA DI PROSSIME VALUTAZIONI

EUROPEAN UNION PROVIDES €2.3 MILLION TO PROTECT FILIPINOS FROM COVID-19

SANGUINOSA GIORNATA IN MYANMAR, APPELLO DELL’ONU

ASTRAZENECA, SALVINI: È UN ALTRO FALLIMENTO DELL’EUROPA, CHIEDIAMO AIUTO A INDIA E…

ELECTRICITY PRODUCTION STANDS AT MORE THAN 37K GW IN OMAN

Agenparl

AVVISO PUBBLICO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

by Redazione00

(AGENPARL) – PIEVE FISSIRAGA (LO), lun 15 marzo 2021

AVVISO PUBBLICO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA IN
CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO
DELL’ EMERGENZA COVID-19
DAL 15/03/2021 AL 25/03/2021

Fonte/Source: https://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it/it-it/avvisi/2021/uffici-comunali/avviso-pubblico-contenente-i-criteri-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-favore-delle-attivita-in-difficolta-economica-189880-1-84453dc2196f4097f202c3edaba93e94

Post collegati

AVVISO PUBBLICO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Redazione

AUTODICHIARAZIONE

Redazione

SUSTAINABLE FINANCE TAXONOMY FOR THE AVIATION SECTOR

Redazione

MOH: OVER 2M VACCINE DOSES ADMINISTERED ACROSS KINGDOM

Redazione

GLI ESPERTI DELLA CONFEDERAZIONE CONFERMANO: DOPO IL GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE ANTI-COVID LA RIPRESA SARà CELERE

Redazione

LA SVIZZERA AGGIORNA LA LISTA DI PAESI E REGIONI A RISCHIO: FUORI LA SPAGNA, DENTRO IL KOSOVO

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More