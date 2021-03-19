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Agenparl

AVVISO PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO PROVA ORALE

by Redazione00

(AGENPARL) – ACI SANT ‘ANTONIO (CT), ven 19 marzo 2021

AVVISO DEL PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D1 DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE 68/99 PRESSO IL COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO.

Fonte/Source: http://comuneacisantantonio.gov.it/it-it/avvisi/2021/comunicazione-affari-generali/avviso-piano-operativo-per-lo-svolgimento-prova-orale-190641-1-56df38deb9c12a17f4c858f6ffa90985

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AVVISO PUBBLICO CITTA’ DI ACIREALE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14

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VERBALE N.04 DEL 19 MARZO 2021.<BR>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO A FAVORE DEI TITOLARI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CHE, ALLA DFATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, HANNO MATURATO ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI ACI SAN’ANTONIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 35, COMMA 3 BIS, LETTERAA) DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI CAT. D.1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE.

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CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ANNO 2021.<BR>N. 06 BENEFICIARI.

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LIQUIDAZIONE FATTURA 4E DEL 09.03.2021, PER INTERVENTO MECCANICO SCUOLABUS COMUNALE.<BR>DITTA: AUTOFFICINA SORBELLO TRUCKS S.R.L.- RIPOSTO “CT”.

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ATTIVITà DI PROMOZIONE DEL COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AVVISI PUBBLICITARI-PUBBLIREDAZIONALI SULLE TESTATA “GUIDA AI SAPORI E PIACERE DELLE ECCELLENZE DELL’ETNA”.<BR>DITTA: A. MANZONI & C. S.P.A.- MILANO.

Redazione

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