(AGENPARL) – ACI SANT ‘ANTONIO (CT), ven 19 marzo 2021
AVVISO DEL PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D1 DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE 68/99 PRESSO IL COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO.
Fonte/Source: http://comuneacisantantonio.gov.it/it-it/avvisi/2021/comunicazione-affari-generali/avviso-piano-operativo-per-lo-svolgimento-prova-orale-190641-1-56df38deb9c12a17f4c858f6ffa90985