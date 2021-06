(AGENPARL) – CASCINETTE D IVREA (TO), dom 20 giugno 2021

S’informa la cittadinanza che il Consorzio IN.RE.TE. di Ivrea, in riferimento all’approvazione della DGR 3-3084 del 16.04.2021 e alla nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, ha trasmesso l’Avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda per l’assegnazione di un contributo economico straordinario rivolto a persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica in attesa di una prestazione domiciliare o di inserimento in struttura residenziale per le quali durante il periodo 01/03/20 -30.06.21 si sia verificata una riduzione della capacità assistenziale della rete di sostegno familiare.

Fonte/Source: https://www.comune.cascinette.to.it/it-it/avvisi/2021/sociale/avviso-per-l-attribuzione-del-contributo-straordinario-per-persone-non-autosufficienti-in-situazione-di-fragilita-economica-203024-1-b99a89746f6c338b4f8472dadccaa1d8