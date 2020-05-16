(AGENPARL) – CASTEL VISCARDO (TR), sab 16 maggio 2020
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI GENERI ALIMENTARI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI COVID-19
Allegati
- AVVISOPACCHIALIMENTARI.pdf
- CASTEL VISCARDO DISCIPLINARE ALLEGATO A (1).pdf
- Castel viscardo_AVVISO ALLEGATO B (1).pdf
Fonte/Source: http://www.comune.castelviscardo.tr.it/po/mostra_news.php?tags=&area=H&id=1068