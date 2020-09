AVVISO DI PERICOLOSITà N° 02/2020 DEL 02/09/2020 – “PRESENZA ESEMPLARI DI SQUALO”

(AGENPARL) – gio 03 settembre 2020 MINISTERO DDI TRASPORTI E DELLA NAYIGAZIONE

CAPII’ANERIA DI PORTO

GUARDLA. COSTIERA

MAZARADELVALLO

CONSIGLIPÌR GLI UTENTI DEL MARE FINALIZZATI A RIDT]RRE I RTSCHI DI

INCONIRI CON SSEMPLARI MARINI POTENZIAI,MENîO PERICOLOSI PER

L’UOMO .

I – Evilare di innergersi in fratti di mare iflteftssali da swoho al largo.

2 – Evitare di iîmergprsi in tratti di mfls at largo intsre$sati dal passo di pcsce.

3 – Evilarc di immergersi in tatti di mac nell’ambito dei quali ei rilevi il posizionarnento di sistani di

cafhÍa imclcati o rcoanli pesoato, owero ove sia sfato sparso pot€nziale alimcnfo di richiarno per

escmplari narini.

4- Evitto di inunergerei in prossimitÀ di tonn&e ed cx tonnare.

5 – Evitf,€ di immag€rsi in pro$imitÀ di cavi el€ùioi sosomarini.

6 – Evitre di immergersi in punù ow siano sta& già rilsvate presenze di esemplari narini pcriooloci

p€r I’uomo ovvsro 4ggessione ad opcra dcgli súessi.

7 -. Non permanere in aoqua s€ r€oanti fe{it9 sanguinolente.

8- Evitaîc di recars legatc ai farchi prcde sanguinolente duîarte atlivfà subacquoe: ewntuahnente,

raggr4pare le stesse ad un elems|:to galeggiante di segnalaziooc mantefruto ad idonea distanza dal

sub.

9 – Evitae di imrnorgersi da goli: in caso di immorsioric in solitario l9n€[e sotúocontollo in manisra

sirt€Nnatioa l’ambient€ circostante su 3600.

l0 – Evif{c di oondufte surfin trsti di mare carsú€dzzdi dalle condizioni di cui ii plesedsrúi punti

t-2-3-4-5-6.

11 ‘ Evitare dí sfazíonare a lmgo in acqùa a cavallo o îilasciato sullÀ tar,/ola da surf ‘

12 – Evit f€ di immcrgsrsi in presenza

🔊 Listen to this