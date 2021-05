(AGENPARL) – MONTESAMPIETRO MORICO (FM), lun 31 maggio 2021 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISMA 2016 – DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 – O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 – RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT’ELPIDIO MORICO – CUP: D38D” – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 363.166,71 (comprensivo di oneri di sicurezza per €.28.029,27).

Allegati

Fonte/Source: http://www.tecuting.it/c044030/po/mostra_news.php?multiente=c044030&tags=&area=H&id=276