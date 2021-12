(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 CITTA’ DI ASTI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – REVOCA PARZIALE AVVISO PRECEDENTE – CONFERMA E NUOVE MODALITA’

Con avviso prot. gen. n. 120263 del 25 novembre 2021 è stato convocato il Consiglio comunale, in presenza fisica, alle ore 19,15, per il giorno di mercoledì 1 dicembre 2021 e continuazione nei giorni di giovedì 2 dicembre 2021, lunedì 6 dicembre 2021, martedì 7 dicembre 2021, giovedì 9 dicembre 2021, venerdì 10 dicembre 2021 e lunedì 13 dicembre 2021 per la trattazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e delle pratiche a esso collegate.

Successivamente alla suddetta convocazione sono emerse alcune problematiche che fanno ritenere ragionevolmente probabile che, nel corso dello svolgimento delle riunioni consiliari, alcuni amministratori siano impossibilitati a partecipare fisicamente alle suddette riunioni per motivi connessi all’emergenza pandemica.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto delle possibili criticità connesse all’evoluzione del quadro epidemiologico e ritenuto di dover garantire a tutti i consiglieri la più ampia partecipazione ai lavori del Consiglio comunale alle medesime condizioni, nel rispetto delle disposizioni dettate ai fini del contenimento del contagio,

sentita al riguardo la Conferenza dei capigruppo che si è espressa favorevolmente,

si dispone

la revoca dell’avviso di convocazione di cui al prot. gen. n. 120263 del 25 novembre 2021, limitatamente ai seguenti punti:

– all’orario di convocazione delle riunioni indicato per le ore 19,15;

– alla parte in cui è previsto che “La seduta si svolgerà ESCLUSIVAMENTE in presenza fisica”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 6, del Regolamento sul funzionamento degli Organi collegiali, in via d’urgenza,

si conferma

la convocazione del Consiglio comunale nei giorni indicati nel sopracitato avviso di convocazione prot. gen. n. 120263 del 25 novembre 2021, per la trattazione di tutti gli argomenti anch’essi ivi indicati, specificando che, diversamente da quanto riportato nell’ avviso medesimo:

tutte le riunioni, previste per i giorni 1, 2, 6, 7, 9, 10 e 13 dicembre 2021, sono convocate alle ore 19,30.

Inoltre, per i motivi sopraesposti, le sedute si svolgeranno secondo modalità di video conferenza completamente a distanza, nel rispetto dei criteri fissati con disposizione del Presidente del Consiglio comunale n. 28342 del 27/3/2020 e del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

Asti, 30 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio comunale

Walter Rizzo

